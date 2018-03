Televisie voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Verslag van de reünie dit weekend op de Paasheuvel in Vierhouten waar een aantal oud-AJC’ers bijeenkwamen om te herdenken dat de Arbeiders Jeugd Centrale 90 jaar geleden werd opgericht. De AJC had tot doel de arbeidersjeugd zowel lichamelijk als geestelijk op te voeden en te ontwikkelen. Het was vermoedelijk de laatste reünie van de socialistische jeugdbeweging, opgericht door de SDAP en het NVV, want de beweging bestaat al 50 jaar niet meer. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Item over de voors en tegens van kernenergie. Kernenergie wordt door steeds meer mensen gezien als de energie van de toekomst. Er komt bij de productie geen CO2 vrij en het is goedkoop. Het kabinet heeft onder druk van de PvdA vastgelegd tot 2011 niets met deze technologie te doen. Ondanks het feit dat bijna alle deskundigen beweren dat het risico op een tweede Tsjernobyl heel klein is. Ned.2, 20.25-20.55u.

Nova. Reportage over de materiële en politieke gevolgen van de orkaan Gustav met commentaar van watermanager Piet Dircke van Arcadis, het bedrijf dat betrokken is bij de beveiliging van New Orleans tegen overstromingen: „De orkaan komt te vroeg.” Verder aandacht voor plannen van de Nederlandse Deltacommissie voor een ‘zandsuppletie-eiland’ om de Nederlandse kust te beschermen en Iraanse studenten die tijdens de opening van het academisch jaar vandaag demonstreren tegen het uitsluiten van bepaalde studies. Ned.2, 22.15-22.55u.

praatprogramma

De wereld draait door. Matthijs van Nieuwkerk ontvangt minister Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Max Westerman die vertelt over het begin van zijn nieuwe programma en Daphne Bunskoek die haar toekomstplannen onthult. Ned.3, 19.30-20.20u.

informatief

Tegenlicht: De eeuw van Azië; het wereldbeeld van Kishore Mahbubani. Gesprek met Kishore Mahbubani, auteur van het boek The New Asian Hemisphere: The irresistible Shift of Global Power to the East. Ruim 2.000 jaar was Azië het centrum van de wereld, maar na een adempauze van een paar honderd jaar keert het nu terug naar zijn natuurlijke positie, denkt Mahbubani. De 21ste eeuw wordt volgens hem de eeuw van Azië. Ned.2 20.55-21.45u.

documentaire

Dokument: IJburg Angels. Tweedelige documentaire over zes jonge rolstoelafhankelijke en verstandelijk gehandicapte vrouwen die dankzij het ‘rugzakje’ de kans kregen samen te gaan wonen in een huis op Amsterdam IJburg. De documentaire volgt eerst de ouders in hun strijd tegen de woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars en het regelen van geschikt personeel. Als het bijna zover is dat de meiden kunnen verhuizen, worden die opeens bang en durven niet meer. Ned.2, 22.55-23.55u.

WDR-dok: 300 Juden gegen Franco. Documentaire over de ruim 300 communistische Joden uit Palestina (voor de stichting van de staat Israël), die tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) uit politieke overtuiging meevochten tegen Franco. Deze vrijwilligers uit Palestina kregen in eigen land te maken met heftige kritiek van zowel zionisten als communisten. WDR, 23.15-0.10u.

Kunst en Cultuur

NPS Klassiek: Beethoven – Mis in C. Het ‘kleinere broertje’ van de beroemde Missa Solemnis, uitgevoerd door de Radio Kamer Filharmonie en het Groot Omroepkoor o.l.v. de Britse dirigent Kenneth Montgomery. Ned.3, 23.40-0.30u.

amusement

Hoe word ik mama in Amsterdam-Zuid? Nieuw realityprogramma waarin Bridget Maasland zich op haar manier voorbereid op het moederschap. RTL 5, 21.25-21.55u.

drama

Klein Holland. Eerste aflevering van de tweede reeks van deze komische dramaserie over taxichauffeur Kees Holland en zijn Iraanse huisgenoot Shahin. Ned.3, 21.30-22.30u.

New tricks. Nieuwe achtdelige reeks van Britse politieserie, waarin detective Pullman en haar team oude zaken opnieuw onderzoeken. Aflevering: Lady’s pleasure. Nancy Murray, een ogenschijnlijk evenwichtige huisvrouw, verliest op een avond de macht over het stuur en verongelukt. Ze blijkt heel wat geheimen te hebben. BBC 1, 22.00-23.00u.