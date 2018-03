Tax-videoclipfonds gaat door in 2009

rotterdam. Het Tax-videoclipfonds, dat in 2006 voor een periode van twee jaar werd geïnitieerd, krijgt een vervolg in 2009. In 2006 stelden het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties gezamenlijk 900.000 euro voor twee jaar beschikbaar, voor de productie van `artistiekere` videoclips. Muzikanten en kunstenaars konden samen aanvragen doen en zo aanspraak maken op de subsidie. Inmiddels heeft het fonds 43 aanvragen gehonoreerd.