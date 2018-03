Stille marsen in Mexico tegen drugsgeweld

In circa zeventig Mexicaanse steden zijn zaterdag mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het dit jaar sterk toegenomen aantal ontvoeringen en drugsgeweld in het land. Op het centrale plein in Mexico-Stad kwamen zeker honderdduizend betogers bijeen. De meesten waren gekleed in het wit en demonstreerden zwijgend met een kaars in hun hand.

Zeker 2.700 mensen zijn dit jaar omgekomen door straatgeweld, in de meeste gevallen drugsgerelateerd. In de door geweld geplaagde grensstaat Chihuahua alleen kwamen sinds begin dit jaar ruim achthonderd mensen om, twee keer zoveel als in de zelfde periode het jaar daarvoor. Concrete aanleiding voor de demonstraties van zaterdag vormde de ontvoering van en moord op de veertienjarige zoon van een rijke zakenman. Het Mexicaanse publiek reageerde woedend toen de openbaar aanklager meldde dat een politiedetective een belangrijke rol had gespeeld bij het organiseren van de ontvoering van de jongen, voor wie losgeld werd geëist. In totaal werden dit jaar circa driehonderd mensen ontvoerd.

Vrijdag werden op het zuidelijke schiereiland Yucatan twaalf onthoofde en gemartelde lijken gevonden, waarschijnlijk slachtoffers van het beruchte Golfkartel, een maffiaorganisatie die onder meer cocaïne naar de Verenigde Staten smokkelt.

In 2004 demonstreerden bijna een half miljoen Mexicanen tegen het drugsgeweld en tegen politieagenten, die zich door de kartels lieten omkopen. Eind 2006 ontketende de Mexicaanse regering een offensief tegen drugshandelaren, waarbij sindsdien meer dan vijfhonderd politieagenten omkwamen.

Afgelopen week stelden de autoriteiten een nieuw, 74 punten tellend noodplan op om het geweld tegen te gaan. Onder meer worden veiligheidsdiensten zwaarder bewapend en komen er meer gevangeniscellen om ontvoerders vast te kunnen houden. President Caldéron heeft al 25.000 militairen ingezet die de drugskartels moeten bestrijden. (AP, AFP)