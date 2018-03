Stijlvolle stunts

Dvd

Day Watch

Regie: Teimur Bekmambetov€ 14,95 ***

De actiescènes in Day Watch (2006) van de Russische regisseur Teimur Bekmambetov kunnen worden bekeken als een open sollicitatie. Want wie er ondanks laag budget in slaagt om stunts en effecten zo’n stijlvol uiterlijk mee te geven, weet immers zeker dat Hollywoodproducenten snel met voorstellen langs zullen komen.

En inderdaad: inmiddels heeft Bekmambetov de Engelstalige actiefilm Wanted gemaakt, die in september in de bioscoop komt. Toch is het niet in de eerste plaats het spektakel dat van Day Watch, het vervolg op Night Watch, zo’n aardige film maakt. Goede en kwade bovennatuurlijke machten hebben in de film – die zonder kennis van de voorganger waarschijnlijk niet te volgen is – een wapenstilstand gesloten. In plaats van confrontatie is er daarom vooral veel achterkamertjespolitiek. De strijdende partijen blijven zich, ook als het bloed vloeit, bewust van regels en bureaucratisch papierwerk – vermoedelijk de invloed van het Sovjettijdperk. „Hij heeft een vergunning”, is de verdediging die een vader aanvoert voor zijn zoon, een vampier.

David Sneek