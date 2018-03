Slecht begin voor Real en Barça

Real Madrid en Barcelona zijn de Spaanse voetbalcompetitie slecht begonnen. Beide traditionele titelkandidaten verloren gisteren. Barça liet zich in de uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Numancia verrassen1-0), titelhouder Real verloor met 2-1 van Deportivo La Coruña.

Deportivo kwam voor rust op voorsprong door Mista. Vlak na de pauze herstelde Ruud van Nistelrooy het evenwicht door een volley met links. De vreugde was van korte duur: Deportivo sloeg luttele minuten later opnieuw toe door een doelpunt van Albert Lopo. Behalve Van Nistelrooy speelde Arjen Robben de hele wedstrijd. Royston Drenthe viel tien minuten voor tijd in voor Raul. De laatste Nederlandse aanwinst van Real, Rafael van der Vaart, ontbrak door een schorsing.

Atletico Madrid nestelde zich bovenaan in de Primera Division. John Heitinga maakte het eerste competitiedoelpunt van de tweede club uit de hoofdstad. De treffer van de oud-Ajacied leidde een ruime 4-0-zege in op Malaga. Uruguyaan Diego Forlan scoorde tweemaal voor de eerste tegenstander van PSV in de Champions League.

In de Engelse Premier League heeft Robin van Persie dit weekeinde voor Arsenal een hoofdrol vervuld. De Nederlander had drie dagen na zijn wervelende optreden in de voorronde van de Champions League tegen FC Twente met twee treffers een groot aandeel in de 3-0-zege op Newcastle United. Arsenal staat met zes punten nu gedeeld derde. Alleen Chelsea en Liverpool hebben een punt meer. Chelsea speelde gelijk (1-1) tegen Tottenham, Liverpool (0-0) deed dat bij Aston Villa. Dirk Kuijt was basisspeler bij The Reds, Ryan Babel bleef op de bank.

In de Duitse Bundesliga heeft de Nederlandse trainer Fred Rutten met Schalke 04 zaterdag de koppositie overgenomen. Drie dagen na de uitschakeling in de Champions League bij Atletico Madrid won Schalke thuis met 1-0 van VfL Bochum. Borussia Dortmund en Hamburger SV hebben na drie speelronden ook zeven punten, maar een slechter doelsaldo. Borussia won met 1-0 bij Energie Cottbus. HSV, met Nigel de Jong, Joris Mathijsen en aanwinst Marcell Jansen in de basis, versloeg Arminia Bielefeld met 4-2. TSG 1899 Hoffenheim, de verrassende koploper na de tweede speeldag, verloor van Bayer Leverkusen: 5-2.