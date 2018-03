Apeldoorn, 1 sept. Ongeveer 250 schapen hebben dit weekeinde in het Apeldoornse Matenpark een kunstwerk gegraasd. De dieren aten het gras dat in vooraf uitgezette vormen stond. Het kunstwerk, dat zo`n 3000 vierkante meter beslaat, is een ontwerp van kunstenaar Guido Nieuwendijk voor de Apeldoornse Triënnale, een driejaarlijks festival voor tuin- en landschapsarchitectuur.