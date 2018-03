AMSTERDAM, 1 sept. De schaaktalenten hebben bij het derde NH schaaktoernooi in Amsterdam gewonnen van de veteranen: 33,5-16,5. De Chinees Wang Yue had het grootste aandeel in de winst. Dat succes garandeert hem een deelnamebewijs voor het prestigieuze Ambertoernooi, komend voorjaar in Monaco.