Ruime zeges PSV en ADO

PSV is goed begonnen aan de nationale voetbalcompetitie. FC Utrecht was zaterdag voor eigen publiek kansloos tegen de landskampioen: 1-5. PSV-trainer Huub Stevens was vooral tevreden over de doeltreffendheid van zijn ploeg. „Vooraf hadden we natuurlijk gehoopt op zo’n wedstrijdverloop. Maar hopen is vaak iets anders dan wat er in werkelijkheid gebeurt. We hebben het ons zelf makkelijk gemaakt door op de juiste momenten toe te slaan.”

Stevens doelde daarmee op de periode kort voor rust. Binnen vier minuten maakte PSV drie doelpunten. In de tweede helft kwamen daar nog eens twee treffers bij. Voor PSV scoorden Ibrahim Afellay en Danny Koevermans beiden twee keer, Nordin Amrabat was een keer succcesvol.

Ook het gepromoveerde ADO Den Haag kende een zeer goed goed begin van het seizoen in de eredivisie. De uitwedstrijd tegen Sparta werd met 5-2 gewonnen. Toch zag trainer André Wetzel op het Kasteel in Rotterdam „een belabberde wedstrijd”. Wetzel moest bovendien voortijdig vertrekken van scheidsrechter Kevin Blom. Hij liep in de tweede helft boos het veld in na een in zijn ogen verkeerde beslissing bij een treffer van Sparta. „Het was echt heel matig. Een foutenfestival, een wedstrijd niet eredivisiewaardig”, aldus Wetzel.

AZ verloor in eigen huis van de nummer drie van vorig seizoen, NAC: 1-2. Matthew Amoah maakte beide doelpunten voor NAC, de club van de nieuwe trainer Robert Maaskant. Mounir El Hamdaoui scoorde voor AZ. Stijn Schaars miste een kwartier voor tijd bij een stand van 1-2 een strafschop voor de thuisclub. AZ-trainer Louis van Gaal moest vijf minuten voor het begin van het duel nog een wissel in zijn elftal doorvoeren. AZ kwam er namelijk op het laatste moment achter dat Nick van der Velden een schorsing had openstaan. „Het getuigt niet van een professionele organisatie dat ik vijf minuten voor de wedstrijd mijn ploeg moet veranderen”, zei Van Gaal. Van der Velden had de schorsing vorig seizoen opgelopen in dienst van FC Dordrecht.