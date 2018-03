Ruim 1,8 miljoen kijkers eredivisie bij Studio Sport

Rotterdam, 1 sept. Ruim 1,8 miljoen mensen hebben gisterenavond naar de samenvattingen van de eredivisie gekeken bij Studio Sport. Alleen het NOS Journaal om acht uur trok meer mensen (1,93 miljoen). Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Het was de eerste keer sinds drie jaar dat de eredivisiewedstrijden weer bij de publieke omroep te zien waren. Daarvoor zonden RTL 4 en Tien de samenvattingen uit. Op een competitiedag in april haalde RTL 4 circa 2,2 miljoen kijkers met de eredivisie. Toen was het marktaandeel (het percentage kijkers naar een programma van het totale kijkerspubliek) ruim 35 procent. Studio Sport haalde gisteren een marktaandeel van bijna 50 procent.