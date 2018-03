Rugnummers Kamagurka mogen niet

De Belgische voetbalbond heeft de shirts van de tweedeklasser KV Oostende zaterdag afgekeurd. Reden, volgens Kris Bellon van de bond, die zaterdagavond voor de wedstrijd in Oostende aanwezig was: de rugnummers die de Vlaamse cartoonist en kunstenaar Kamagurka voor de club heeft ontworpen, zijn ‘moeilijk leesbaar’.

Vooral bij wedstrijden bij kunstlicht zouden scheidsrechters de kunstcijfers niet goed kunnen onderscheiden. De spelers mochten zaterdagavond het veld niet op in hun gebruikelijke groen-rode tenue. En dat blijft zo tot er aanpassingen zijn gedaan. Dat werd besloten in een spoedoverleg tussen Bellon, vertegenwoordiger van de Belgische voetbalbond, Danick Minne, commercieel manager van KV Oostende, en ontwerper Kamagurka.

Alle shirts werden door het drietal nader bekeken, vlak voor het thuisduel tegen KMSK Deinze. Vooral met de cijfers 2 en 4 bleek de bond moeite te hebben. Kamagurka, trouw fan van Oostende en medesponsor, heeft alle rode rugnummers op het groene shirt van de club veranderd in ‘beestachtige’ cijfers, met tanden en ogen. Als de cijfers 2 en 4 en alle cijfers in combinatie daarmee aangepast worden, mag de club van Oostende de door Kamagurka ontworpen shirts weer aan. „Ik ga de cijfers opnieuw ontwerpen en leg ze aan de bond voor”, zei een opgeluchte Kamagurka na het overleg. Danick Minne toonde zich namens de club ook opgelucht: „We schrijven geschiedenis. We zijn uniek in België met onze speciale kunstrugnummers, en we zijn blij verrast met de positieve houding van de bond.”

Namens de bond zei Kris Bellon: „We willen niet dat scheidsrechters onzeker worden, maar we begrijpen ook dat dit voor België uniek is. Daarom hebben we aan deze oplossing gewerkt.”

Kamagurka wil deze week nieuwe schetsen maken, zodat zijn club zo snel mogelijk weer in het gebruikelijke groenrode tenue op het veld kan verschijnen. De club won overigens zaterdag met 3-2 van Deinze.