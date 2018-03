Rock-’n-roll jazz

,,Mijn vader draaide Blue Note-albums. Ik was zeven, ik zie die mooie platenhoezen nog voor me. Indrukwekkend. Een ander jazzmoment heb ik jaren later als ik met Jules Deelder een avondje bij mij thuis zit. De muziek van het Quincy Jones Orchestra met Frank Sinatra staat op. Geweldig man – genieten. Ik heb dus altijd iets met blazers gehad. Met de Earring ook al, als er koper bij kwam was ik om. Die pówer, wow.”

Golden Earring-rocker Barry Hay nam voor jazzlabel Blue Note The Big Band Theory op, een project met de Metropole Big Band waarin hij rockklassiekers interpreteert met blazers. De selectie liedjes omvat onder meer twee Stones-nummers, Let’s Spend The Night Together en Waiting on a Friend, Robert Palmers Can We Still Be Friends, The Power Of Love (Huey Lewis & the News) en de Golden Earring-klassieker Johnny Make Believe.

,,Staat er ineens een mannetje voor de deur van Blue Note. Of ik een plaatje met covers wilde opnemen met de bigband van het Metropole Orkest. Ik zei meteen ja, maar dacht vervolgens: waar ben je nou aan begonnen jongen? Deze muziek is onbekend terrein voor mij en ik zing natuurlijk eigenlijk als een kraai. Zingen met een orkest ben ik niet gewend. Ik gooi gewoon de hele pleuris erin en let vooral op de ritmesectie. Dat zijn mijn mannen, de rockers, die begrijp ik. Zo’n blazerscollectief met zijn hiërarchie, dat is voor mij een nieuwe wereld.

„Natuurlijk, ik ken Paul Anka met zijn Rock Swings en al die andere popzangers die jazz uitprobeerden. Maar dat klinkt mij te zoet in de oren. Het is mijn stijl niet, vooral omdat ik een totaal ander soort zanger ben. Bij mij zit er altijd een randje aan, ik kan het gewoon niet perfect. Ik zing rauw, en het is een beetje out of control kun je zeggen.

„Producer Patrick Williams (Amerikaanse toparrangeur en componist - AK) is de man met de magische handen. Hij kon werkelijk alles met de muziek. Johnny Make Believe wilde ik een oldschool New Orleans-vibe meegeven met ragtime-invloeden en de marsmuziek van processietochten. Als je dan zijn bewerkingen hoort, hoor je een basis die niemand in Nederland kan leggen. Het zijn de wortels van de Amerikaanse muziek. Hij kent die geschiedenis, en wist dat in de nummers te leggen.

„Het platenlabel kwam zelf met het jaren zestig nummer Higher And Higher van Jackie Wilson. Een klein zwart mannetje dat steeds hoger en hoger zingt. Die toonhoogtes haal ik niet, maar de boodschap voelde ik natuurlijk wel meteen. Toen de band speelde, de bassist zijn intro begon was ik even in de hemel, werkelijk waar.

„Tuurlijk, échte jazzstandards had ik graag gezongen. Houd je nou maar bij je leest, dacht ik dan. Dit is een zijweg voor mij. Rock-’n-roll is straight. Eén, twee, drie vier: bám, gaan. Die swing kreeg ik niet zo goed te pakken. En zie je mij al: New York, New York? In smoking zeker. Nee, het echte croonen laat ik liever over aan de profs. Straks begint het theaterseizoen weer met de band. Heerlijk. De Earring blijft van roestvrij staal.”

