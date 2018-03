Retour Den Haag-Brussel

Veel vragen vanaf vakantieadressen

Twee maanden was de Kamer met reces. De parlementariërs waren met vakantie, gingen het land in of verdiepten zich eens nader in een pittig onderwerp. Even geen hype van de week. Even niet van het ene naar het andere spoeddebat.

Maar Kamerleden houden toch ook wel erg van reageren op berichten in de media. Dat doen ze vooral door schriftelijke vragen te stellen aan de regering. In de afgelopen twee maanden dienden ze zelfs méér vragen in dan ze buiten recestijd doen. Gemiddeld zijn dat er circa 220 – afgemeten aan recordjaar 2007. In de twee afgelopen zomermaanden werden maar liefst ruim 480 vragen ingediend. Oppositiepartijen SP en PVV waren koplopers.

Het ging over de meest uiteenlopende onderwerpen. Over serieuze zaken zoals de oorlog in Georgië, de gratis schoolboeken en het elektronisch patiëntendossier. Maar ook meer zomerse onderwerpen kwamen aan de orde. PVV’er Fleur Agema stelde vragen over het bericht dat een randje van een onderboek niet zichtbaar mag zijn in het zwembad en een boerkini wel mag. Staatssecretaris Bussemaker (VWS, PvdA) liet de zaak uitzoeken en stuurde tussen haar bezoeken aan Peking door het antwoord. „Ik denk dat het voor de hygiëne in zwembaden niet goed is als mensen erin zwemmen met een onderbroek. Een boerkini daarentegen is dun en speciaal bedoeld als badkleding.” (HS)

Deltacommissie in de Deltazaal

Woensdag is het zover. Dan zal de Deltacommissie onder leiding van oud-minister Cees Veerman (CDA) adviseren hoe Nederland zich tegen de de gevolgen van klimaatverandering en een stijgende zeespiegel moet verdedigen. En omdat het om een zaak van nationaal belang gaat, zal het rapport op het Catshuis worden aangeboden aan minister-president Balkenende en staatssecretaris Huizinga van Waterstaat (ChristenUnie).

Althans dat was het plan.

Want er was nog een ‘pijnpunt’: de NOS zou de overhandiging rechtstreeks uitzenden en daarna nog twee vragen mogen stellen aan de premier. De schrijvende pers en andere audiovisuele media mochten de gebeurtenis vanuit het tegenoverliggende Hotel Bel Air live volgen. Daarna zou de Deltacommissie naar de overkant lopen om daar een persconferentie geven. Een stap te ver voor de Parlementaire Pers Vereniging (PPV). „Waarom zou voor de NOS zo’n uitzondering worden gemaakt?”, protesteerde voorzitter Jos Heijmans (RTL4) bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar volgens Henk Brons, de nieuwe directeur-generaal van de RVD, was het een zaak van de onafhankelijke Deltacommissie. „Ik heb wel aan de commissie de suggestie gedaan om een simpele oplossing te kiezen: alles in Bel Air, want het Catshuis is te klein om daar iedereen uit te nodigen.”

Vrijdagochtend ging een nieuwe uitnodiging de deur uit. Geen Catshuis, alles in Bel Air. In de ‘Deltazaal’, dat dan weer wel. (JW)

Een Haagse Josh, Toby of C.J.?

Nóg een vraagje voor Henk Brons. Wat heeft de de RVD met The West Wing, de onovertroffen Amerikaanse tv-dramaserie over de president en zijn staf in het Witte Huis? Volgende week maandag is er in Den Haag een heuse fanavond, volgens advertenties ‘mede mogelijk gemaakt door de RVD’. Navraag leert dat er 7.500 euro is betaald, in ruil waarvoor veertig RVD’ers de bijeenkomst mogen bezoeken. Waarom eigenlijk? Hoopt de RVD op de opstanding van een nieuwe Haagse Josh Lyman, Toby Ziegler of C.J. Cregg, de altijd gehaaide karakters uit de serie die als geen ander weten hoe de White House Press te bespelen of een nieuwtje slim te pluggen danwel bekwaam te demonteren? Welnee, verzekert Brons, de avond heeft „een luchtig karakter met inhoudelijke thema’s”. Maar kunnen de RVD’ers wat leren van de manier waarop de West Wingstaf af en toe de pers listig om de tuin leidt? „Niet specifiek van The West Wing”, aldus Brons, wel van de onderwerpen die op de avond aan de orde komen. Over spreekvaardigheden bijvoorbeeld, debattechnieken en de Amerikaanse verkiezingen: „Het is gewoon leuk om mee te maken voor fans van de serie en nuttig voor mensen in de sfeer van de voorlichting”. (JO)

Bijdragen: Joost Oranje, Herman Staal en Jeroen Wester