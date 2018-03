Voor in het eerst in negentien jaar heeft de serie Robeco Zomerconcerten in het Amsterdamse Concertgebouw in één zomer meer dan honderdduizend bezoekers getrokken. Caroline Bijl uit Dordrecht, voor het eerst in het Concertgebouw voor een jazzconcert, was vrijdag de honderdduizendste bezoeker. Ze ging naar een jazzconcert in Koorzaal. Sinds 1989 trokken 1178 Robeco-concerten in totaal bijna 1,6 miljoen bezoekers.