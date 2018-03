Radio Voorkeur

Kunststof. Schrijfster Naima El Bezaz raakte na haar roman De Verstotene in een diepe depressie, o.m. door bedreigingen uit de Marokkaanse gemeenschap. Die depressie is het thema van haar nieuwe boek Het gelukssyndroom. Radio 1, 19.04-20.00u.

Hoe? Zo! Programma over wetenschap. Gast is Petra Groen, hoogleraar militaire geschiedenis, die het boek Van de barricaden naar de loopgraven schreef, waarin ze een antwoord probeert te geven op de vraag hoe de twintigste eeuw zo’n buitengewoon gewelddadige eeuw heeft kunnen worden. Radio 5, 21.02-22.00u.

OBA live. Opvolger van het praatprogramma Desmet live, een uur later en uitgezonden vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Gasten: Ted Langenbach, initiatiefnemer van Watt, de eerste duurzame dansclub ter wereld, en fotograaf Rob Hornsta over zijn tentoonstelling 101 Billionaires, over de rijken in Rusland. Radio 5, 19.02-21.00u.

Casa Luna. Jan Willem Oosterwijk, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vertelt over de viering dit jaar van het zevende lustrum van de universiteit. Radio 1, 0.02-0.45u.