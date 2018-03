Provincie Anbar nu in handen van Irak

Bagdad, 1 sept. Het Amerikaanse leger heeft vandaag de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de Iraakse provincie Al-Anbar overgedragen aan het Iraakse leger. De provincie was enkele jaren de thuisbasis van sunnitische rebellen, tegen het Amerikaanse leger en de Iraakse autoriteiten, maar is grotendeels gepacificeerd. Dat is voornamelijk het werk van stammen en een deel van het verzet, die zich eind 2006 keerden tegen Al-Qaeda en vervolgens door het Amerikaanse leger werden bewapend. Anbar is de elfde van de achttien provincies die aan het Iraakse leger is overgedragen en de eerste sunnitische.