Prettig popfestival in Utrecht

Pop Festival de Beschaving . Gehoord: 30/8 Vredenburg/Leidsche Rijn, Utrecht.

Alles zat mee. Met mooi weer, veel publiek en gemotiveerde muzikanten beleefde het vernieuwde Utrechtse popfestival de Beschaving een eerste editie naast het tijdelijke muziekcentrum Vredenburg tussen snelweg en bedrijven, maar op een feestelijk ingericht terrein. Opvallend was de informele sfeer – die op de meeste popfestivals inmiddels is verdwenen. De security was gemoedelijk, in de tenten werd gerookt en gestagedived, muzikanten mengden zich onder de 7000 bezoekers.

In vier tenten en in drie zalen van Vredenburg waren optredens. De signatuur van het festival lijkt op die van Lowlands, maar kleiner en ééndaags. Ook hier was behalve muziek ook cabaret te zien en pasten de meeste bands in het ‘alternatieve’ genre. Een deel van de buitenlandse groepen heeft zijn naam in ons land al gevestigd, zoals Mogwai, Kate Nash en Babyshambles. Andere zijn beloften voor de toekomst, zoals The Dodo’s en Nneka.

Het Nederlandse aandeel was groot, met bands als Pete Philly & Prequisite, Voicst, Gem en aanstormende talenten Nobody Beats The Drum en Neonbelle. Neonbelle, een trio rond zangeres Pien Feith, speelt kronkelige liedjes die klinken als een klok, dankzij de heldere uithalen van Feith. Bij het eveneens uit Utrecht afkomstige Nobody Beats The Drum ontbreken de vocalen. Een video-man en twee muzikanten achter stapels electronica, brachten met hun reutelige electro het publiek in de avond tot woest gedans. De nummers ontwikkelen zich volgens de regels van de house, met langdurig uitgestelde climaxen en opjuinende breaks, maar worden uitgevoerd met soms eigenzinnige klanken, als een in paniek geraakte vogelkolonie.

Voicst, vroeg in de middag, veroorzaakte een rockfeest met house-allure, inclusief opblaasattributen en hitsige disco-breaks. De groep is live een achttal, met een extra trio blazers en, sinds zanger Tjeerd Bomhof zijn elleboog brak, verrijkt met gitarist Elle Bandita. Eensgezindheid sprak uit de manier waarop Bomhof en Bandita als een vierarmige gitaargod één instrument beroerden.

De Duits-Nigeriaanse zangeres Nneka en haar band, bekend van het liedje Heartbeat, speelt reggae die indruk maakte door de emotionele stormkracht van Nneka’s stem. Ook de gebroeders Jarman van het Britse The Cribs zingen voluit. Maar het trio, voor de gelegenheid versterkt met gitaarheld Johnny Marr (ex-The Smiths), ging in tempo en volume meteen op zijn hardst, zonder veel nuance.

Laat op de avond kalmeerde het instrumentale Britse Mogwai de chaos die Babyshambles veroorzaakte. De groep van zanger Pete Doherty gaf het beste Nederlandse concert tot nog toe: strak en met plezier. Doherty, in bemodderde smoking en wit overhemd, zong voor zijn doen duidelijk. Samen met de Franse zangeres Soko, die later een chaotisch optreden zou geven, Gary Jarman van The Cribs en de als een kobold heen en weer springende Adam Green zong hij uiteindelijk een versie van Twist and Shout die ook The Beatles plezier had gedaan. Dat is de saamhorigheid waaraan goede popfestivals hun reputatie ontlenen.