`Pornoknop` in nieuwe versie browser Microsoft werkt niet

Webwereld en Fox-IT noemen de privacymogelijkheden ”vooral cosmetisch”. De optie in IE8 zorgt dat er geen cookies en webadressen worden opgeslagen. Fox-IT ontdekte dat bezochte sites wel terug te halen zijn doordat tijdelijke internetbestanden gewoon worden opgeslagen op de harde schijf, ook al is de privacyoptie (InPrivate Browsing) ingeschakeld.

”Via een herstelprogramma kun je gewoon bekijken welke sites een gebruiker heeft bezocht”, zegt Christian Prickaerts van Fox-IT. ”Internet Explorer speelt vaak een rol in de sporenonderzoeken die Fox-IT doet bij bijvoorbeeld financiële fraude en digitale inbraken. ”IE8 biedt geen optimale bescherming voor mensen die hun sporen willen uitwissen.” Privacyopties in de browser, die nog alleen als testversie te downloaden is, zijn volgens Prickaerts nuttig voor mensen die een internetcafé bezoeken en niet willen dat de gebruiker na hen kan zien dat ze elektronisch hebben gebankierd of e-mail hebben gelezen. Een woordvoerder van Microsoft zegt dat IE8 voor consumenten wel veilig is. ”Forensisch onderzoek kan veel gegevens terughalen, maar voor de meeste gebruikers is dat niet zo simpel. Je hebt er speciale software voor nodig.”