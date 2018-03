Poolbiljarter Feijen wereldkampioen

EAST BRUNSWICK. Biljarter Niels Feijen is zaterdag in East Brunswick (New Jersey) wereldkampioen geworden in de discipline straight pool. Het is de eerste wereldtitel voor een Nederlandse poolbiljarter. Feijen is viervoudig Europees kampioen straight pool. In de halve finales versloeg Feijen landgenoot Nick van den Berg (200-157) en in de eindstrijd was hij te sterk voor de Filippijns Francisco Bustamante: 200-11.