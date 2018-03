Polderen is klef en duur, maar levert ook wat op

Wie zich baseert op internetfora, talkshows op televisie of op de manier waarop politici over elkaar en over hun geschilpunten praten, zou kunnen denken dat Nederland bezig is te veranderen in een land van confrontatie, van strijd. In plaats van ouderwets te ‘polderen’, vliegen nu de beledigingen over en weer en lijken verschillende belangengroepen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Mis, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad en oud-voorzitter van de vakcentrale CNV. „In Nederland zijn we nog altijd consensusgericht. Dat zit in onze genen.” Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en een van de directeuren van het Rabo Bouwfonds: „In elke maatschappij moeten voortdurend dingen worden veranderd, en dat kan door middel van strijd of door overleg. In Nederland kiezen we voor het laatste. Bij lastige kwesties gaan we om de tafel zitten en proberen we er samen uit te komen. Dat is deel van wie we zijn. Historici voeren het graag terug op de tijd van de waterschappen, waarin we gezamenlijk de strijd tegen het water aanbonden.”

„Met het woord ‘polderen’ ben ik niet zo gelukkig”, zegt Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad en onder veel meer lid van een door het kabinet ingesteld Innovatieplatform. „Er kleven associaties aan: tijdrovend, compromissen sluiten tegen elke prijs. Het gaat om een uniek Nederlandse traditie van op een fatsoenlijke wijze naar oplossingen zoeken, en waar dat nodig is de rijen sluiten. Om de zo veel tijd wordt het einde van die traditie aangekondigd, maar bij mijn weten is zij nog springlevend. In het buitenland haal je als Sociaal Economische Raad de krant als je het met elkaar eens bent, hier als je het een keer óneens bent.”

Terpstra komt met een voorbeeld: „Op het gebied van arbeidsverhoudingen wordt in andere Europese landen veel meer in termen van ‘wij’ tegen ‘zij’ gedacht. De Belgen draaien na een week staken net warm; bij ons is twee dagen staken al lang. In landen als Duitsland en Frankrijk kan de looninzet van de vakbeweging oplopen tot 10 procent; hier is 4 procent veel.”

In de politiek heeft zich de laatste jaren een verharding van de omgangsvormen voltrokken, beamen de geïnterviewden. Verschillen en geschillen staan feller in het licht dan vroeger, nergens worden meer doekjes om gewonden. Rinnooy Kan maakt zich zorgen over „de wankele positie van het politieke midden”. De Zeeuw is de „recente taalverruwing” opgevallen. Terpstra spreekt van „polarisatie”. Maar hij zegt ook: „De politiek en de maatschappij zijn twee werelden. Ze beïnvloeden elkaar wel, maar ze zijn niet hetzelfde.”

De Zeeuw wijst op een tweede, belangrijk onderscheid: de manier waarop Nederlanders dingen zeggen, staat niet symbool voor wát ze zeggen. Ofwel: we blaffen wel hard, maar we bijten niet of nauwelijks. De Zeeuw: „In het buitenland vindt men ons vaak direct, op het onbeschofte af. Ik kom zelf uit Rotterdam en ik woon in de Zaanstreek-Waterland, nou, directer kan het niet. Die manier van praten lijkt te staan voor een neiging tot confrontatie, maar dat klopt niet. In een overleg kan het zelfs voordelig zijn als alle partijen onomwonden duidelijk maken wat hun positie is. Mits de bereidheid daar is, komen ze dan ook sneller tot een compromis.” Rinnooy Kan: „Nederlanders zijn gewend om op een directe, weinig empathische manier hun standpunten op tafel te leggen, waarna een proces van geven en nemen begint. Dat wordt door mensen uit andere culturen niet altijd begrepen.”

Wat levert polderen op? Is het effectief of stranden initiatieven voor vernieuwing doordat men elkaar te vriend wil houden en ‘elkaar de baantjes toespeelt’, zoals verklaard tegenstander Rita Verdonk het uitdrukt?

„Er zit een element van klefheid in”, zegt Doekle Terpstra. „Men kent elkaar goed, er zijn een hoop rituelen. Ik denk ook wel eens: die man of vrouw zag ik dertig jaar geleden al, zou die nou niet eens plaats moeten maken? Aan de andere kant: wat telt, is het resultaat. Zolang we in dit land door middel van polderen tot acceptabele oplossingen en stappen voorwaarts komen, zie ik geen probleem.”

Rinnooy Kan: „Je kunt niet concluderen dat we het hier zo gezellig met elkaar hebben dat we niet meer fel zouden kunnen concurreren, waar dat moet. Nederland is het op twee na rijkste land van Europa, dankzij het aanpassend vermogen van onze economie.”

Volgens Doekle Terpstra voorkomt polderen „een heleboel gedoe”. Sterker nog: in zijn eigen sector, het onderwijs, moet er volgens hem méér gepolderd worden. „Nu worden de mensen uit het veld gek van het voortdurende ingrijpen door de Kamer. Dat gebeurt over hun hoofden heen, op een niet transparante wijze.”

De Zeeuw ziet de „hoge ouwehoerkosten af en toe wel uit de hand lopen, zeker in de politiek-bestuurlijke arena”, maar hij vindt dat geen onoverkomelijk bezwaar. „Ik vraag me af of wij langer vergaderen dan Duitsers of Fransen.” Hij noemt het rekeningrijden als recent voorbeeld van geslaagd polderen. „Tijdens het LPF-kabinet, een strijdkabinet, was het nog niet politiek correct om erover te beginnen. Op het slagveld van die discussie werd de commissie-Nouwen ingesteld en die heeft aan de basis gestaan van de maatregelen die minister Eurlings nu wil invoeren.”

Positief is De Zeeuw ook over het overleg dat het Rabo Bouwfonds tegenwoordig voert met de ‘groenen’, zoals hij ze noemt, van organisaties als Natuurmonumenten en Natuur en Milieu. „Er wordt steeds meer vanuit een gemeenschappelijke basis nagedacht over zaken als het Groene Hart en de toekomst van het IJsselmeer. Dat soort coalities kan sterker worden dan de overheid. Dat is het ideaal van de civil society: maatschappelijke groepen zoeken elkaar op, maken er een feestje van en de overheid zegent het af.”

Bij Schiphol wordt het polderen verkeerd toegepast, volgens De Zeeuw. „De Tafel van Alders [het overleg tussen luchtvaartsector, bestuurders en omwonenden onder leiding van oud-minister Hans Alders, red.] zit politiek beleid te maken, terwijl de politiek zelf het erbij laat zitten. Voor goed polderen zijn duidelijke kaders nodig, een stevige visie.” „Polderen vraagt om leiderschap”, vult Terpstra aan. „Iemand met het nodige charisma en overwicht moet een stip aan de horizon zetten en zeggen: dáár moeten we heen.”

