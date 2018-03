Overige films

Kicking & Screaming (Jesse Dylan, 2005, VS). Door zoon van Bob Dylan geregisseerde komedie waarin een jeugdteam van de ogenschijnlijk bedaarde voetbalcoach Will Ferrell het uiteindelijk moet opnemen tegen dat van diens fanatieke vader Robert Duvall. RTL7, 20.30-22.20u.

Flightplan (Robert Schwentke, 2005, VS). Thriller over populaire angsten: vliegangst, de angst om je kind kwijt te raken, de angst om gek te worden. Jodie Foster speelt Kyle, een in Berlijn wonende Amerikaanse wier man net overleden is. Met zijn lichaam in een kist en hun 6-jarige dochter Julia vliegt ze terug naar New York. Dan is haar dochter plotseling weg. Foster probeert haar terug te vinden, maar niemand heeft het meisje het vliegtuig in zien komen en ze staat niet op de passagierslijst. Daarna neemt de uitgebluste film een wending die even onverwachts lijkt als voorspelbaar blijkt. SBS6, 20.30-22.30u.