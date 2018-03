Osama & co berechten we lekker nationaal

Hoe berechten wij terreurverdachten in de toekomst? Liefst niet via het model-Guantánamo Bay, maar via een internationaal hof. Met dit voorstel schaart Bibi van Ginkel (nrc.next, 25 augustus) zich achter soortgelijke ideeën van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) en een meerderheid van de Tweede Kamer.

Van Ginkel overweegt drie opties: een nieuw internationaal tribunaal op verdragsbasis; een tribunaal opgericht door de Veiligheidsraad; en uitbreiding van de rechtsmacht van het bestaande Internationaal Strafhof. Zij prefereert dus de derde optie.

Helder. Maar Van Ginkel laat twee voor de hand liggende alternatieven onbesproken: berechting in het land waar een terroristisch misdrijf is begaan, en berechting in een land met een link met het misdrijf, de verdachte of de slachtoffers. Wat is er mis met berechting door nationale rechters? In de VS zijn de afgelopen jaren tientallen terrorismezaken door federale rechtbanken behandeld. Dat terrorisme (soms) grensoverschrijdend is, is onvoldoende reden voor internationalisering van de berechting ervan. Er bestaat ook grensoverschrijdende drugscriminaliteit. Er is internationale mensenhandel. En belastingontduikers steken regelmatig de grens over. Nauwere samenwerking van politie en justitie over landsgrenzen heen is deel van het antwoord, maar niet de oprichting van een internationaal hof voor drugskoeriers, mensenhandelaren, of personen die vaak naar Lichtenstein reizen.

Zolang landen zelf bereid en in staat zijn misdrijven effectief te berechten, is er aan internationale strafrechtpleging weinig behoefte. Die bereidheid en bekwaamheid ontbreken vaak bij oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide. Dan dreigt volledige straffeloosheid of eenzijdig overwinnaarsrecht. Vandaar het Joegoslavië-tribunaal. Vandaar het Rwanda-tribunaal. Vandaar het Internationaal Strafhof. Deze internationale strafrechtbanken zijn vangnetten in situaties waar staten nalatig zijn. Maar daarvan is bij terroristische misdrijven zelden sprake.

Dat nationale berechting in de Guantánamo-variant geen eerlijke berechting lijkt, is ook onvoldoende reden voor internationalisering van deze rechtspraak. In tal van nationale rechtbanken wereldwijd krijgen jaarlijks tienduizenden mensen een oneerlijk proces. Verbetering van de nationale rechtspraak is dan het antwoord, door bijvoorbeeld meer effectieve rechtsbijstand, betere beroepsmogelijkheden en in laatste instantie door internationale toetsing van nationale rechtspraak. Maar internationalisering van het gewone strafproces zelf hoort in dit rijtje niet thuis.

Er zijn onvoldoende redenen om de berechting van terrorisme te internationaliseren. Er is ook goede reden om het niet te doen. Althans niet via amendering van het statuut van het strafhof. Als in 2010 het statuut voor het eerst kan worden herzien, zullen de lidstaten bij het hof bijeenkomen onder een heel ander politiek gesternte dan in 1998, toen het statuut gemaakt werd, na de val van de Muur, voor de val van de Twin Towers. Het statuut, een delicaat evenwicht van politieke compromissen, lijkt vooralsnog te werken. Lidstaten die het hof willen laten slagen, doen er goed aan niet op substantiële punten te gaan morrelen aan de juridische grondslag van het hof.

Van Ginkel stelt voor dat de Nederlandse regering zich bij de herzieningsconferentie van 2010 ervoor inzet dat terrorisme deel wordt van de rechtsmacht van het hof. Ik stel voor dat de Nederlandse regering dat vooral niet doet. Nationale strafrechters kunnen terroristische misdrijven prima berechten; staten zijn meer dan bereid om terrorisme te vervolgen. De internationale strafrechter heeft het voorlopig druk genoeg met oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide.

Lars van Troost is hoofd ‘politieke zaken en persvoorlichting’ bij Amnesty International Nederland.