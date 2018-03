Opnieuw aardbeving in Sichuan: 27 doden

Peking. Een aardbeving in de Chinese provincies Sichuan en Yunnan heeft aan ten minste 27 mensen het leven gekost. Dat hebben Chinese staatsmedia gisteren gemeld. De beving van zaterdag beschadigde of vernielde meer dan 180.000 huizen. Meer dan 350 mensen raakten gewond. In totaal zouden zo`n achthonderdduizend mensen zijn getroffen door de ramp. De aardbeving vond plaats langs dezelfde breuklijn waar een beving in mei van dit jaar aan ruim 70.000 mensen het leven kostte.