Ook op Nazomerfestival: morbide Belgisch sprookje

theater

Zeeland Nazomerfestival. Zilke – dood en ontwaken, door Walpurgis en Flat Earth Society. Te zien t/m zaterdag nazomerfestival.nl ****

Tussen de bomen hangen slingers van kleurige lampjes. Zilke wordt gespeeld op een feeërieke plek. Het Vlaamse muziektheatergezelschap Walpurgis is neergestreken aan de rand van Goes, in een park met oude perelaars en vroege nachtegaaltjes. Maar zo vredig als het daar in de avondschemering oogt, zo grimmig klinkt het verhaal van Zilke.

Het meisje met de op het Vlaamse verkleinwoord van ‘ziel’ lijkende naam, lijdt aan een vreemd symptoom. Verschillende keren per dag breekt haar hart, uit medelijden met het lot van de mensen. Maar steeds wekt de dood Zilke weer tot leven. Ja, librettist Pieter De Buysser schreef een morbide sprookje. En componist Peter Vermeersch leverde er wilde muziek bij.

Muziek die van klassiek melodisch tot het meest burleske gaat, van heel verheven tot uiterst banaal. De Big band Flat Earth Society, die vooral uit blazers bestaat, toetert er op los terwijl Zilke zingt. Haar vertolkster Charlotte Vandermeersch heeft een lyrische alt en ze draagt een groen, bijna buitenaards pakje.

Helaas buit Zilkes moeder de gave van haar dochter uit. Het meisje dat dood en ontwaken in zich verenigt, moet tegen haar zin naar het circus. Daar treedt ze op te midden van ranzige acts en ’s nachts wordt ze in een kooi opgesloten.

Wat de makers met dit alles bedoelen blijft enigszins raadselachtig. Kritiek op de entertainmentindustrie, die onschuldige zielen koopt, zit er zeker bij, maar belangrijker nog is de artistieke vrijheid die de mengeling van circus, rariteitenkabinet en variététheater biedt. Regisseur Judith Vindevogel leeft zich uit in groteske figuren en schrille, bonte beelden. De tekst rijmt, het ritme klopt, de spanning houdt lang aan. Het Zeeland Nazomerfestival zindert – een paar dagen nog.

Anneriek de Jong