Onderzoeker heeft geen scrupules, mens wel

‘Elk kind dat – nog nat als een pas ontpopte vlinder – zich bewust wordt van zijn grenzen, van zichzelf, reikt naar een toekomst, naar kennis en ervaring, naar bewust ‘zijn’. Hij droomt van vervulling en vervolmaking, van de realisatie van alle potenties en talenten die in het kleine lichaam liggen te wachten. Grenzen overschrijden. Maar hij kan het niet zeggen. Het vermogen te dromen en die droom als een zoeklicht de toekomst in te sturen is een wezenlijk kenmerk van de onderzoeker, die in elk kind steekt.”

Zoals het kind begint met om zich heen te kijken en zich te verwonderen, zo begint ook de natuurwetenschap.

Dit zijn delen uit het verhaal over het leven van kunstenares-wetenschapper Maria Sybilla Merian (1647-1717) wier levenswerk vorig jaar te zien was in het Rembrandthuis:

„Ze was eindeloos geboeid door de metamorfose, de gedaanteverandering, de beweging, het overschrijden van een grens. Eerst rups dan pop, dan opeens vlinder. Ze keek heel precies en schilderde en tekende uiterst nauwkeurig wat ze zag in de verschillende stadia van het proces. Daartoe verzamelde ze materiaal uit de natuur, ze las wat erover geschreven was – voor zover ze daar toegang toe had – en niets of niemand kon haar afhouden van dat verzamelen, kijken, en weergeven. Met die volharding, die obsessie, dat niet op kunnen houden, die totale overgave overschreed ze grenzen, letterlijk, maar ook figuurlijk.”

Zijn in de 16e eeuw de geesteswetenschappen nog maatgevend voor het beschavingsproject, in de 17e eeuw wordt dat erfgoed overvleugeld door de beweging naar de exacte wetenschappen. Maria Sybilla staat op die grens. Gaandeweg winnen de verregaande rationaliteit en de formele logica het van de onzekere menselijke maat. Het kristalheldere, statische, voorspelbare wereldbeeld wint het van het modderige, verschuivende, onvoorspelbare mensbeeld.

Vier eeuwen later – als onderzoekers niet alleen meer ‘gods schepping’ observeren maar de krachten beheersen om die te vernietigen, zijn het een heel ander soort grenzen die overschreden worden.

In de atoomfysica maakte de wetenschap krachten los die tot de morbide verbeelding spraken. De miljoenen slachtoffers die werden gemaakt met conventionele wapens of fabrieksmatige uitroeiing waren op de een of andere manier slachtoffers op menselijke maat, gruwelijk en weerzinwekkend; de withete knal, de paddestoelwolk en de onzichtbare aantasting door zoiets ongrijpbaars als straling boden een apocalyptisch perspectief.

„Als duizend zonnen in een keer aan de hemel zouden stralen, dat zou zijn als de pracht van de almachtige”, citeert de leider van het Manhattanproject J. Robert Oppenheimer de Bhagavad Gita tijdens een test met een atoombom.

„Nu ben ik de Dood geworden, de vernietiger van werelden.”

De citaten van Oppenheimer zijn programmatisch voor de latere 20e eeuw en de vroege 21e eeuw. De mens is God geworden maar moet nog met die almacht leren omgaan.

De fysicus Oppenheimer, vanuit zijn vak geïnteresseerd hoe de natuur werkt tot in zijn kleinste onderdelen, een waarneming achter de waarneming van Merian, bemerkt hoe de belangeloze kennis wordt toegepast op een gebied dat buiten de sfeer ligt van puur wetenschappelijke nieuwsgierigheid, maar binnen het corrupte en machtshongerige domein van oorlog en vernietiging van menselijk leven. En hij heeft er zelf willens en wetens aan meegewerkt.

De menselijke ervaring en de menselijke praktijk moeten de grenzen van de wetenschap mede helpen bepalen, wordt gehoord als antwoord op het dilemma waarvoor Oppenheimer en vele andere onderzoekers zich gesteld zien.

De ethiek zou de wetenschap moeten begrenzen. Maar ik vind dat dat niet kan. Vanwege de aard van onderzoek – immers dat is in wezen grensverleggend.

We kunnen ons niet verstoppen. De onderzoeker die almaar verder het onbekende terrein verkent, nieuwsgierig zijn weg vervolgend, kan niet niet-kennen, niet-weten, niet-zoeken. Hij kan niet besluiten terug te keren, omdat over de weg die hij kapt oorlogstuig zal rijden.

De kennis zelf is moreel indifferent. Maar de toepassing van kennis niet.

De onderzoeker heeft als onderzoeker geen last van scrupules, maar als mens wel. Daar liggen de problemen die bijna te zwaar zijn. De cynicus of de realist zegt dat het kwaad onuitroeibaar is en dat we niet de illusie moeten koesteren door regels van zelfbeheersing het kwaad uit te kunnen schakelen.

Wat de mens ontdekt, zal hij gebruiken, ten goede of ten kwade. Een verbod helpt niet. In kwesties van wetenschap en ethiek en het overschrijden van grenzen is geïnformeerd doormodderen vooralsnog de enige route. De mogelijke aanwezigheid van het kwaad houdt ons scherp. En democratisch.

De zorg over de teloorgang van het oude humanisme en de noodzaak de mens toch volgens de diepste principes van het oude humanisme te disciplineren opdat hij zich verweert tegen de ontremming die hem tegelijkertijd verleidt, komt tot uiting in de alom gehoorde roep om beter onderwijs, die de laatste jaren klinkt.

Iedereen, maar dan ook iedereen, maakt zich zorgen, zowel de aanhangers van de oude systemen als de verkondigers van het nieuwe. Hun doel is gelijk: verantwoordelijke burgers opleiden met voldoende kennis en voldoende vaardigheden om belangrijke beslissingen te kunnen nemen of te kunnen beoordelen. Burgers die niet bang zijn grenzen te verleggen en te overschrijden om niet als murwe olifanten in een te kleine kooi de slurf stuk te schuren aan een muur, burgers die zich tegelijkertijd bewust zijn van de risico’s en de gevaren en die elkaar raadplegen, elkaar vasthouden, elkaar vertrouwen, elkaar bemoedigen. Dat willen we allemaal.

Denk niet dat het lukt. Het conflict is permanent en onoplosbaar. Wetenschap is goddelijk mensenwerk.

Nelleke Noordervliet is schrijver. Dit is een verkorte versie van de toespraak die zij vanmiddag uitsprak bij de opening van het academisch jaar in Nijmegen.