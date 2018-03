Nog veiliger navigeren

Een navigatiesysteem dat je onderweg acuut waarschuwt voor spookrijders, plotselinge rempartijen en laaghangende mistbanken op de weg, kan dat?

Coopers – de naam staat voor Cooperative Systems for intelligent road safety - denkt van wel. Het is een onderzoeksproject van het Duitse Frauenhofer Institut, gesponsord door de EU. Coopers gebruikt de informatie van verkeerscontrolecentra (verkeerslussen, weersinformatie en video- en radarcontroles) en combineert dat met gegevens van alle auto’s die zelf met een Cooper-systeem gaan rondrijden. Alle data worden omgezet in een taal die via digitale ether (DAB of DVB) naar de auto’s wordt verstuurd. Coopers kan 3.000 verschillende ‘verkeersrapporten’ per minuut doorseinen, terwijl TMC door de beperkingen van de FM-band niet verder dan 10 of 20 rapporten per minuut komt.

Marc Hijink

Meer nieuws van elektronicabeurs IFA op nrc.nl/hebben