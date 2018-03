Nigeria meldt dat president gezond is

Abuja, 1 sept. In reactie op berichten in de Nigeriaanse pers dat president Umaru Yar`Adua zich in de Saoedische stad Jeddah zou laten behandelen voor een nieraandoening, heeft zijn regering gisteren verklaard dat Yar`Adua in goede gezondheid verkeert. De president is officieel in Saoedi-Arabië voor de Umrah, de kleine islamitische bedevaart. Hij zegde echter een staatsbezoek aan Brazilië af, dat hij na zijn pelgrimstocht had zullen afleggen.