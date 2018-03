Nieuwe rijken helpen wodkaconcern

Zet al je geld op luxe wodka en bier voor de Nigerianen. Dat is de strategie van ’s werelds grootste drankenconcern. Diageo gokt op een conventionele wijsheid van de consumentensector: vertrouw op de groei van luxemerken en de opkomende markten. Tot nu toe lijkt het model te werken. Maar misschien zijn er verrassingen nodig om een grotere crisis te kunnen doorstaan.

De producent van Johnnie Walker, Smirnoff en Baileys, die eerder dit jaar ook de helft van het Schiedamse wodkamerk Ketel One kocht, lijdt onder de hoge grondstoffenprijzen – van gerst, bijvoorbeeld – en de lagere consumentenbestedingen in Europa en Noord-Amerika.

Het concern denkt dat de operationele winst in 2008 wel eens minder hard zou kunnen groeien dan de 9 procent van 2007. Dat klinkt niet als een excuus. Bierbrouwer Heineken was vorige week net zo voorzichtig bij de presentatie van zijn cijfers.

Maar Diageo verplaatst zijn activiteiten naar de terreinen waar winst en groei te behalen zijn. De winst komt van de duurdere drankjes. Zo’n 90 procent van Diageo’s Noord-Amerikaanse activiteiten – die een derde van de operationele winst van het concern voor hun rekening nemen – speelt zich af in de sfeer van de luxemerken. Prijsstijgingen en een brutomarge van 60 procent zorgen ervoor dat dit marktsegment in een betere positie verkeert om de hogere prijzen te kunnen absorberen.

De groei is afkomstig van de nieuwe rijken in de ontwikkelingslanden. De omzet in Afrika is voor het derde opeenvolgende jaar met een dubbelcijferig percentage gestegen. Diageo maakt ook vorderingen met een joint venture met Heineken in Zuid-Afrika op het gebied van de kosten en de distributie.

En dan is er de les van Sean ‘P. Diddy’ Combs. Deze rapper/ondernemer sloot een overeenkomst met Diageo over het luxe-wodkamerk Ciroc, waarbij hij de helft van de winst zou krijgen. Die overeenkomst ging veel verder dan de gebruikelijke samenwerking met beroemdheden. Maar de gok betaalde zich vorstelijk uit. Het volume van Ciroc is vorig jaar met 89 procent gestegen, en de omzet met 90 procent, dankzij het feit dat Combs de wodka vaak letterlijk in handen drukte van andere sterren, zonder dat Diageo daar extra voor hoeft te betalen. Dat is pas een model waarmee je uit de voeten kan.

Rachel Sanderson