Nieuwe programmeur platform Berlinale

BERLIJN. De Nederlandse film- en televisiemaker Matthijs Wouter Knol is per vandaag benoemd tot nieuwe programmaleider van de Berlinale Talent Campus, het platform voor talentvolle jonge filmmakers dat sinds 2003 plaatsvindt tijdens de Berlinale. Dat werd gisteren bekend. De Berlinale Talent Campus nodigt sinds 2003 elk jaar 350 fictie- en documentairemakers uit om tijdens het festival een speciaal programma van masterclasses te volgen. Knol gaat het volledige programma samenstellen, de deelnemers selecteren, de campus presenteren en de experts uitnodigen, in nauwe samenwerking met de verschillende sectieleiders binnen de Berlinale. De eerstvolgende Talent Campus is in februari 2009.