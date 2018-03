Nieuwe kunstbeurs in Nederland voor hedendaagse kunst

UTRECHT. Nederland krijgt er een kunstbeurs bij. Op 9 september begint in de Utrechtse Jaarbeurs de eerste Open Art Fair, waar 92 Nederlandse en buitenlandse galerieën werk tonen van hedendaagse kunstenaars. De beurs is bedoeld voor een breed publiek, aldus initiatiefnemer Erik Hermida. Hij wil ook meer galerieën de kans geven te exposeren. Van de 757 bekende galerieën in Nederland kan niet iedereen terecht op bijvoorbeeld de KunstRAI. Alle hedendaagse kunstvormen zullen er te zien en te koop zijn.