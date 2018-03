Niet wind maar water vormt grootste gevaar

Niet wind maar water was de grote boosdoener toen orkaan Katrina in 2005 over New Orleans raasde. Drie jaar later, is het nog steeds een van de kwetsbaarste steden van de Verenigde Staten voor een orkaan.

De stad ligt in een kom. Veel wijken liggen onder zeeniveau. Bovendien is de stad omringd met water. Lake Pontchartrain aan de noordkant, Lake Borgne aan de oostkant, de Golf van Mexico aan de zuidkant, en de Mississippi aan de westkant. De wateren staan met elkaar in verbinding via brede kanalen en moerassen.

Toen Katrina in 2005 een muur van water vooruit stuwde bleek hoe fragiel de waterkering van de stad was. Aan de oostkant van de stad ontstond een trechter, waar twee verbindingskanalen samenkomen die in open verbinding stonden met de Golf van Mexico en Lake Borgne. Het water werd vanuit de brede watergangen in de trechter geduwd. Het werd in een kanaal geperst dat rechtstreeks naar de laaggelegen wijken voerde. Grote overstromingen waren het gevolg.

Het US Army Corps of Engineers heeft plannen om de trechter af te sluiten met een waterkering, maar dat plan ligt nog op de tekentafel. Daarom is New Orleans drie jaar na Katrina nog steeds zeer kwetsbaar. Ingenieurs van Royal Haskoning verwachten, aan de hand van de laatste stormmodellen, dat de dijken die zijn aangelegd aan de oostkant van de stad vandaag weerstand moeten kunnen bieden tegen Gustav.