Negen doden bij geweld in Algerije

Algiers, 1 sept. Bij drie aanslagen en aanvallen zijn eind vorige week in Algerije negen mensen gedood, onder wie vijf militairen. Dat hebben zaterdag verscheidene Algerijnse kranten gemeld. De aanslagen werden toegeschreven aan moslimextremisten. Er werd onder andere een clandestiene bar in Boghni (Kabylië) overvallen. Een van de gasten werd onthoofd, omdat hij een gevangenisbewaarder was. Kabylië geldt als een bolwerk van extremistische groepen.