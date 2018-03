Neem uw eigen chirurg mee

Aan de buitenkant ziet het Czerniakowski er puik uit: geverfd, geveegd, een ziekenhuis waar je best in zou willen liggen. Binnen nog meer goed nieuws. Verplichte garderobe, verplichte plastic sloffen, een fris geboende vloer, reglementen aan de muur. Orde en hygiëne. Zoals het hoort.

Maar boven op de gang is het tableau anders. Hier ruikt het niet meer naar gezondheidszorg, maar naar begrafenisonderneming. Hier zitten de oudjes op elkaar gestouwd, soms met zes op vijftien vierkante meter. Meestal levend, maar soms … Op een van de kamers ligt een koud omaatje, in een wit laken gewikkeld, een mummie te midden van vreemde lotgenoten. Ze ligt er al vijf uur. De verpleegsters hebben hun handen vol aan de levenden of zijn al lang naar het westen vertrokken, op zoek naar beter betaalde banen. Op de gang huilen familieleden.

In één woord vertellen wat het allergrootste probleem is van de Poolse gezondheidszorg? Marek Rymsza slaakt een diepe zucht. Na lang nadenken concludeert de analist van het Instituut voor Publieke Zaken: de politiek. Niet het chronische geldgebrek, de corruptie, het nepotisme of de arbeidsmigratie, maar de politiek. „Het ene kabinet decentraliseerde, het volgende centraliseerde weer”, zegt Rymsza. „Een overdosis aan structurele hervormingen, waardoor het systeem nu écht goed op zijn gat ligt.”

Je kunt maar beter niet ziek worden in Polen. Op tv waren recent beelden van tientallen patiënten, ook pasgeborenen, die plots naar een ander ziekenhuis moesten worden vervoerd, omdat het personeel staakte of gewoon niet voor handen was. Een ziekenhuisdirecteur, de wanhoop nabij, loofde onlangs duizend zloty (311 euro) uit aan elke patiënt die hem aan een specialist helpt, een familielid, een buurman, wie dan ook. U bent welkom, maar neemt u wel uw eigen chirurg mee?

De privéklinieken in Polen – dat is een ander verhaal, een ander universum. Bij Medicover, op enkele kilometers van het Czerniakowski, staan nooit lange rijen. De receptionisten zijn hier vriendelijker, de patiënten gezonder, jonger, mooier en vooral rijker. Voor de kinderen is er een gezellige speelhoek en op de gang staat een koffieautomaat, waar ook warme chocolademelk uit komt. „De privéklinieken hebben de markt afgeroomd”, zegt Rymsza. „Zij hebben de beste patiënten, zonder grote risico’s. Ouderen, armen of laagopgeleiden kom je daar niet tegen.” Die klinieken doen bovendien geen zware operaties of behandelingen. Dat mag de publieke sector oplossen.

Maar ook in de staatsziekenhuizen doet de markt zijn werk. Die beschikken steeds vaker over speciale afdelingen, waar de bedden net wat zachter, de toiletten net wat schoner en de kamers minder volgepropt zijn. Deze semiprivate vipbehandeling is duurder en eigenlijk ook in strijd met de wet. De politiek gedoogt, want het alternatief is een ongebreidelde zwarte markt. Rymsza gruwelt van dit halfzachte beleid. „Het sterke punt van onze gezondheidszorg was altijd de sterke ethiek van doktoren en verpleegsters. Ze werden slecht betaald, maar de beroepseer was hoog. De financiële belangen die nu in publieke ziekenhuizen zijn ontstaan ondergraven dit sociale kapitaal.”

Begin vorig jaar werd een gerenommeerde hartchirurg opgepakt, omdat hij een patiënt die geen smeergeld kon betalen zou hebben laten doodgaan, om op de ziekenzaal ruimte te maken voor een ander, die wel over diepe zakken beschikte. Bij de arts thuis werd naar verluidt voor omgerekend 28.000 euro aan sterke drank, horloges en juwelen gevonden. De moordaanklacht werd onlangs ingetrokken en lijkt achteraf gezien te zijn geïnspireerd door een overijverige – intussen vertrokken - minister van Justitie, die graag eerst schoot en dan vragen stelde. Het corruptieonderzoek loopt nog, maar in die zaak is de hartchirurg niet de enige verdachte. Heel Polen zit in de beklaagdenbank.

Heel Midden-Europa zelfs: Valdis Zatlers, de president van Letland, gaf vorig jaar toe dat hij als orthopedisch chirurg enveloppen ‘onder de tafel’ had ontvangen van patiënten. Een cadeautje voor de dokter is geen ongewoon verschijnsel in deze contreien. Onder het communisme werd er koffie gegeven, toen een felbegeerd luxeproduct. Nu zijn het bloemen, chocoladedozen, sterke drank, geld of gunsten. De meeste artsen vragen er niet om, maar krijgen het gewoon. En ze zijn vaak dankbaar: een jonge Poolse dokter verdient gemiddeld 9,90 zloty (3,10 euro) per uur, 2 zloty minder dan een schoonmaakster.

Soms probeert de politiek wat, maar wil de burger niet. Enkele jaren geleden werd in Slowakije een eigen bijdrage ingevoerd. Het ging – per doktersbezoek - om een habbekrats, maar dankzij dat extra geld konden ambulances wel weer vaker rijden. Bovendien was het een uitstekend medicijn tegen de kostbare Midden-Europese gewoonte om voor elk griepje een specialist te bezoeken. Maar de kiezer schreeuwde moord en brand en bracht een andere regering aan de macht, die de maatregel meteen terugdraaide.

Ook in Tsjechië bestaat de eigen bijdrage sinds kort, en ook daar moeten de regeringspartijen vrezen voor hun toekomst. De Poolse regering heeft ambitieuze plannen, spreekt zelfs over een aanvullende ziektekostenverzekering, maar aarzelt door de felle tegenstand. Volgens de oppositie stuurt het kabinet aan op een kloof tussen arm en rijk. Alsof die nu niet al bestaat. Tegen chronische onwil helpt geen enkel medicijn.