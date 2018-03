Bekentenis: ik vind Obama saai. Het enige wat die man kan zeggen is change, en dat heus wel charismatisch en Martin Luther King-achtig, maar voor iemand die zo vol is van change vind ik zijn toespraken erg eentonig.

Nee, dan Sarah Palin, de running mate van John McCain. Toen ik twee minuten naar haar bizarre gekakel geluisterd had, wist ik: over haar wil ik meer weten.

Nu weet ik: aan de ene kant is Sarah een eng mens, aan de andere kant een goeiig type. En aan weer een andere kant een vat vol mysteries. Ik ben er nog niet uit welke kant overheerst.

Sarah Palin (lievelingseten: elandenstoofpot) bestreed de corruptie in Alaska (nooit geweten dat daar mensen woonden, laat staan dat er corruptie voorkwam, maar die tierde er blijkbaar welig), wierp vijf kinderen, waarvan de jongste met het syndroom van Down, werd gouverneur, is uitgeroepen tot mooiste politica van Amerika, en wordt dus misschien de eerste vrouwelijke vicepresident.

Ze nam me voor zich in omdat ze in een interview vroeg: ‘Wat doet een vicepresident eigenlijk de hele dag?’ Goeie vraag. Een ander Sarah Palinisme: ‘I’m very confident that women can work and think and carry a baby at the same time.’ Lijkt een open deur, maar lang niet iedereen is van dit feit op de hoogte.

Tegelijkertijd heeft ze allerlei griezelige voorkeuren: ze is tegen abortus, tegen het homohuwelijk en lid van de wapenclub NRA. Maar goed, door de meeste Amerikanen wordt dat gezien als teken dat je een normaal functionerend wezen bent.

Maar nu komt het mysterie. Op internet circuleren berichten dat haar jongste kind, de baby met Down, niet háár kind is, maar dat van haar dochter. Ik geloof nooit in geruchten die op internet circuleren – ik bedoel, ze geloven in bepaalde hoekjes van internet nog dat George Bush zelf het World Trade Center aanviel, verkleed als Arabische sjeik – maar deze berichten zijn best goed onderbouwd.

Sarah stond nooit met buik op een foto, verklaarde pas na zeven maanden dat ze zwanger was, ging drie dagen na de bevalling weer aan het werk en er zijn allerlei foto’s van haar zestienjarige dochter Bristol met een prominent buikje.

Dat zet die quote van ‘I’m very confident’ in een heel ander daglicht.

En dat is het erge: dat ik nooit meer zonder die sensationele bijgedachten naar haar kan kijken. En zonder de levendige associatie met elandenstoofpot.

