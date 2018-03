Na zwaar seizoen telt alleen vandaag

De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde heeft gisteren de tweede etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De rit ging van Granada naar Jaén en eindigde met een sprint licht bergop. Valverde nam dankzij bonificatieseconden de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Filippo Pozzato die met zijn ploeg Liquigas zaterdag de eerste rit, een ploegentijdrit, had gewonnen. De ploeg van Rabobank eindigde daarin als zevende.

Valverde, een van de favorieten voor de eindzege in de Vuelta, herhaalde in Jaén zijn actie waarmee hij in juli in de eerste etappe van de Tour de France de gele trui veroverde. Imponerend was destijds Valverdes machtsgreep: in Plumelec reed hij in een sprint bergop naar de ritzege en veroverde de gele trui. Gisteren herhaalde de kopman van Caisse d’Epargne dat kunststukje in de tweede rit. Niemand kon zijn wiel houden. Het dichtst bij bleef de Italiaan Davide Rebellin. Diens landgenoot Alessandro Ballan werd derde.

Na 176 kilometer – de rit was wegens een parkoerswijziging 9 kilometer langer dan gepland – moesten de sprinters toezien hoe de klassiekerrenners de ereplaatsen verdeelden. Valverde finishte met twee seconden voorsprong op zijn naaste belagers Rebellin en Ballan.

Gehuld in de gouden leiderstrui verklaarde Valverde dat het algemeen klassement niet zijn hoofddoel is in deze Vuelta. De renner uit Murcia zegt vermoeid te zijn na een zwaar seizoen. Aan voorspellingen waagde hij zich derhalve niet. „We bekijken het van dag tot dag. Eerst maar eens kijken hoe ik het er woensdag in de tijdrit vanaf breng.”

Overmorgen staat de tweede tijdrit van de ronde op het programma. Dit keer een individuele, over 42,5 kilometer. Bij de ploegentijdrit van zaterdag bleef de ploeg Liquigas acht seconden voor op Euskatel. Rabobank, met de in een grote ronde debuterende Robert Gesink, moest dertien tellen toegeven. De Nederlandse ploeg bleef daarmee verrassend Astana, met topfavoriet Alberto Contador, voor. Contador is naar de Vuelta gekomen om als eerste Spanjaard alle drie de grote wielerronden te winnen. Vorig jaar won hij de Ronde van Frankrijk; dit jaar de Ronde van Italië. In de Tour was zijn ploeg Astana niet welkom wegens dopingschandalen.

Rabo-ploegleider Erik Dekker was tevreden met het resultaat en was opgelucht dat zijn renners op de door oliesporen glad geworden wegen ongeschonden de finish hadden bereikt. „De wegen waren spekglad. Andere ploegen hebben met valpartijen te maken gekregen. Dat bleef ons gelukkig bespaard”, aldus Dekker, die gisteren zag dat de verkouden sprinter Oscar Freire zich niet met de strijd om de ritzege bemoeide. (ANP)