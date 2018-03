Muziek en zuigende modderschoenen

Braaf in stukken gehakte interviews, afgewisseld met live concertbeelden: dat verwacht je bij een gemiddelde muziekdocumentaire. Maar het kan ook anders. Neem The Future is Unwritten over Joe Strummer, voorman van de Britse punkgroep The Clash. Filmmaker Julien Temple omlijst zijn snel bewegende collage van archiefbeelden en animaties op verrassende wijze met beelden van een kampvuur, waaromheen vrienden en bewonderaars als Bono, Steve Buscemi en Johnny Depp de in 2002 overleden zanger herdenken.

Met de premièrevertoning van deze muziekdocumentaire, ook wel rockumentary genoemd, begint woensdag Music 4 Your Eyes in Melkweg Cinema. Het filmfestival, dat het nieuwe seizoen voor de Melkweg inluidt, vertoont uitsluitend films waarin muziek de hoofdrol speelt. Het programma is een curieus samenraapsel waar niet echt een lijn in te ontdekken valt, van de Stones tot de Ramones en van Joy Division tot Julio Iglesias. Veel muziekdocumentaires, maar ook een concertregistratie als Berlin van Lou Reed of een musical als Across the Universe, waarin de acteurs steeds in Beatlesliedjes uitbarsten.

Wat wel opvalt – en wat de gemene deler van het muziekfilmfestival is – is dat veel van de films nieuw zijn, ofwel dateren van de afgelopen paar jaren. Melkweg Cinema programmeur Is Hoogland: „De selectie van de films is hoofdzakelijk geïnspireerd door releases die niet in bioscopen zijn vertoond, maar rechtstreeks naar dvd gaan”. Music 4 Your Eyes biedt muziekliefhebbers een kans deze films alsnog op het grote doek te zien.

Lowlandsbezoekers met heimwee kunnen bijvoorbeeld hun hart ophalen bij een documentaire uit 2005 over het Engelse Glastonbury Festival, voor het eerst gehouden in 1970 en inmiddels één van de grootste openluchtmuziekfestivals ter wereld. Ook deze documentaire is van de hand van filmmaker Julien Temple. In Glastonbury vermijdt hij de voor de hand liggende aanpak van een chronologische reeks concertbeelden. In plaats daarvan laat hij amateurbeelden van festivalbezoekers op knappe wijze samensmelten met zijn zelf geschoten filmbeelden.

Door deze aanpak wordt de documentaire Glastonbury een haast complete festivalervaring, vanaf het geluid van de zuigende modderschoenen in het begin, via de kleurrijke bezoekers en de beelden van acts als Nick Cave, Björk, Babyshambles, Bowie, Chemical Brothers en Morrissey, tot aan de man die samen met zijn zonen de dikke bruine smurrie van duizenden festivalgangers uit de wc’s zuigt („Het is best mooi werk. Je ontmoet mensen.”).

Voor de liefhebber zijn het vaak ook de grappige – of al dan niet sterke – verhalen die een muziekdocumentaire de moeite waard maken. In End of the Century: The Story of the Ramones komen we bijvoorbeeld te weten dat de legendarische producer Phil Spector de groep tijdens de sessies voor hun End of the Century album (1980) gijzelde in zijn studio en met een pistool bedreigde.

En in Joy Division, waar in tegenstelling tot Anton Corbijns film Control niet alleen de zanger Ian Curtis centraal staat maar ook de andere bandleden, horen we dat de sombere songteksten van de zanger vooral werden beschouwd als kunst en niet als een indicatie van zijn mentale toestand. Joy Division-gitarist Bernard Sumner geeft zelfs toe dat hij er eigenlijk pas naar ging luisteren na de zelfmoord van Curtis.

Naast bovenvermelde films vertoont Music 4 Your Eyes Martin Scorseses Shine A Light over The Rolling Stones terwijl The Who te zien zijn in de oudste film op het programma The Kids Are Alright uit 1979. Verder zijn er films over de ‘godmother of punk’ Patti Smith, de bizarre jaren-60-groep The Monks (die er ook echt uitzagen als monniken), bluesman Willie King, de manisch-depressieve cultfiguur Daniel Johnston en singer-songwriter Scott Walker.

Zelfs de Spaanse zanger Julio Iglesias, die je toch niet zo snel zou verwachten in de alternatieve Melkweg, kreeg een plaatsje in het programma. De keuze voor deze film – Me Olvide de Vivir - is, zo legt programmeur Hoogland uit, vooral te danken aan het hoge lachgehalte. Niet in de laatste plaats vanwege de kleding die in de tearjerker uit 1980 wordt gedragen. Hoogland: „De film is even doorbijten, want om het kwartier zingt Julio een liedje”. Pure camp.