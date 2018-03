Motorcoureur Rossi evenaart record met 68ste zege in MotoGP

MISANO. Wegracers Valentino Rossi en Jorge Lorenzo hebben Yamaha gisteren een dubbelslag bezorgd in de MotoGP tijdens de Grote Prijs van San Marino. Rossi verstevigde met zijn zege zijn leidende positie in het WK-klassement. De Spanjaard Toni Elias werd derde. Titelverdediger Casey Stoner reed aan de leiding toen hij in de zesde ronde naast de baan belandde. Voor Rossi was het de zesde overwinning van dit seizoen. In totaal behaalde de Italiaan zijn 68ste zege in de MotoGP. Daarmee evenaarde hij het record van Giacomo Agostini. In de 250cc-klasse was de Spanjaard Alvaro Bautista de snelste. De Hongaar Gabor Talmacsi won de race in de 125cc-klasse.