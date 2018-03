Moskou dreigt met tegenmaatregelen

Rusland dreigt met tegenmaatregelen voor het geval de EU-landen besluiten tot sancties tegen Moskou wegens de kwestie-Georgië. Wel noemt de Russische president Medvedev tegenmaatregelen de meest improductieve weg.

De regeringsleiders van de landen van de Europese Unie kwamen vanmiddag in Brussel bijeen voor beraad over een gezamenlijke reactie op de Russische inval van begin augustus in Georgië, alsmede op de Russische erkenning van de afvallige Georgische regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië als onafhankelijke staten.

Verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Polen, hadden erop aangedrongen sancties tegen Rusland te overwegen. Maar de meeste EU-landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje voelen daar in dit stadium niet voor. Zij vestigen hun hoop voor een oplossing van het conflict rond Georgië op dialoog. In dat verband wil de Franse president Nicolas Sarkozy, momenteel tevens voorzitter van de EU, opnieuw naar Moskou en Tbilisi om te bemiddelen.

Wel zijn de EU-landen eensgezind in hun veroordeling van het Russische optreden als „niet aanvaardbaar”. Ook zijn ze het eens over het verder aanhalen van de betrekkingen met de voormalige Sovjet-republieken Georgië, Oekraïne en Moldavië.

Rusland verdient kritiek, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier, gisteren, maar veiligheid en stabiliteit in Europa kunnen volgens hem allen worden bereikt met Rusland en niet tegen Rusland.

Rusland zal, aldus president Dmitri Medvedev gisteravond op televisie, ondanks de kritiek van het Westen, niet terugkomen op de erkenning van Abchazië en Zuid-Ossetië. Daarentegen zegde hij beide regio’s militaire en economische hulp toe.

De Russische premier Vladimir Poetin waarschuwde de EU er even later in een televisie-interview voor dat het de harde Amerikaanse politiek tegen Rusland niet moest steunen. Hij leek daarmee te reageren op de harde woorden van de Britse premier Gordon Brown, die Europa in de zondagkrant The Observer had opgeroepen om voor zijn energie niet afhankelijk te blijven van Rusland.

De Georgische premier Lado Goergenidze heeft er afgelopen weekeinde in Brussel bij de EU op gehamerd sancties in te stellen tegen bedrijven die zaken doen met Abchazië en Zuid-Ossetië.

Analyses en opinie op nrc.nl/georgie