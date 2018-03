Moesson treft noorden India

In de noordelijke Indiase deelstaat Bihar wachten 700.000 mensen op hulp nadat het gebied de voorbije weken is getroffen door de zwaarste overstromingen in 50 jaar. De autoriteiten zeiden gisteren meer boten en reddingswerkers nodig te hebben om slachtoffers in de veelal afgelegen dorpen te bereiken. Sinds de moessonregens in juni begonnen, vielen in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh 785 slachtoffers. In Bihar steeg het dodental gisteren naar 90. Zo’n 350.000 mensen zijn er de voorbije dagen geëvacueerd. In totaal zouden in het zuiden van Azië drie miljoen mensen ontheemd zijn geraakt. (AP, Reuters)