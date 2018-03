Minister heeft kritiek op acties Greenpeace

IJMUIDEN. Minister Gerda Verburg (Landbouw, CDA) gaat met de Duitse staatssecretaris Gert Lindemann (Landbouw) overleggen om herhaling van acties van Greenpeace in de Waddenzee te voorkomen. De CDA-bewindsvrouw heeft zaterdag op de Dag van de Nederlandse Zeevisserij kritiek geuit op een actie van Greenpeace, waarbij eerder deze maand grote stenen werden gestort in de Noordzee, ten noordoosten van Groningen. De actie van Greenpeace brengt volgens Verburg niet alleen de broodwinning van vissers in gevaar, maar ook hun veiligheid. Zij vindt dat Greenpeace niet door dit soort acties, maar door overleg, moet streven naar een meer duurzame visserij. Greenpeace ontkent dat door acties vissers in gevaar komen. Actievoerders van de organisatie stortten zaterdag opnieuw natuurstenen in zee. Dat gebeurde in de Waddenzee, ten westen van het Duitse eiland Sylt, dichtbij de plek waar eerder ook al stenen in het water waren gegooid.