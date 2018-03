Mijn introductieweek (1) klik@nrc.nl Er waren dit weekeinde nog geen klikjes binnengekomen over het klik-thema van deze week. Daarom ter inspiratie een foto van fotograaf Martijn van de Griendt: Eerstejaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Afgelopen donderdag waren ze in het Vondelpark bezig met het onderdeel ‘Blijbedrijf’: het met luid gejuich onthalen van fietsers en voetgangers. Nederland, Amsterdam, 28 augustus 2008 Eerstejaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam, richting Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), zijn bezig met hun introductieweken. In het Vondelpark zijn ze vandaag bezig met Blijbedrijf en onthalen ze fietsers en voetgangers op luid gejuich, slingers etc. http://www.blijbedrijf.nl/ foto/copyright: Martijn van de Griendt introductie

