Met een computer kun je de tekeningen niet bezielen

. Het logo van de Japanse Ghibli-studio was nog niet op het doek verschenen of er klonk direct een klaterend applaus in de zaal vol filmjournalisten. Dit weekeinde ging de nieuwste animatiefilm van Hayao Miyazaki, internationale titel: Ponyo on the Cliff, in première tijdens het filmfestival van Venetië. De verwachtingen vooraf waren misschien nog wel hoger gespannen dan bij voorgaande films van Miyazaki; in de tot nog toe vrij zwakke competitie om de Gouden Leeuw zou Ponyo on the Cliff weleens het eerste hoogtepunt kunnen worden.

Zo werd de film inderdaad ontvangen en na afloop werd dus nog harder geklapt dan vooraf. Maar bij het verlaten van de zaal kon je ook al de eerste kritische kanttekeningen horen. In vergelijking tot de films waarmee Miyazaki zijn naam internationaal vestigde, Prinses Mononoke, Spirited Away en Howl’s Moving Castle, is Ponyo on the Cliff minder fantastisch en magisch, eenduidiger en sentimenteler. We zien geen geesten of monsters en er is maar één tovenaar die de boel een beetje spannend maakt.

Op de bomvolle persconferentie die Miyazaki gisteren gaf, werd het hem met zoveel woorden gevraagd door een Japanse journalist: „Heeft u deze film meer toegesneden op de smaak van een Europees en Amerikaans publiek?’’ Miyazaki was overduidelijk not amused en zei afgemeten dat hij nooit een bepaald publiek voor ogen heeft als hij zijn film maakt.

Ponyo on the Cliff is een vrije bewerking van Hans Christian Andersens sprookje De kleine zeemeermin. Misschien dat die Europese bron achterdocht in Japan had gewekt. Op een steile klip aan zee woont het vijfjarige jongetje Sosuke met zijn moeder, vader is meestal op zee. Aan het begin van de film vindt hij in zee aan de voet van de klip een wonderlijk goudvisje, een soort handpop, met het gezicht van een meisje. Hij vist haar op, stopt haar in een emmer en neemt haar mee naar school. Ponyo, noemt hij haar, en ze lijkt magische krachten te hebben, want als ze over een wondje op Sosukes hand likt, geneest het direct.

Ponyo’s vader is een tovenaar die haar in het diepst van de zee gevangen houdt omdat hij denkt dat de toekomst van de wereld van haar afhangt. Doordat ze Sosukes bloed heeft opgelikt, verandert ze in een echt meisje en het is haar diepste wens een mens te blijven – net als bij de kleine zeemeermin.

De mooiste scènes in de film zijn die onder water, de beste die op het land spelen – hoewel het verschil in de loop van de film steeds kleiner wordt: de zee verdrinkt het land op bevel van de tovenaar. De golven die hem gehoorzamen, hebben de vorm van bolle vissen die over elkaar heen buitelen. Als hij op het land komt zoeken naar zijn dochter, sproeit hij met een draagbare pomp zeewater om zich heen. Dat zijn een paar van de mooiste beelden uit de film. Plus de kennismaking van Ponyo met de wereld aan wal: in haar enthousiasme wil ze door een glazen deur heen rennen.

De onderwaterscènes heeft hij met krijt getekend, vertelde Miyazaki, om de complexiteit ervan beter te kunnen uitdrukken. Met de hand dus. De techniek van de celanimatie die Miyazaki toepast, is zo langzamerhand overal elders ingehaald door de computer. „Volgens mij heeft animatie nog altijd de penseel nodig”, zei Miyazaki gisteren. „De computer levert prachtige resultaten, maar de mensenhand blijft onovertroffen als het gaat om tekeningen te bezielen.’’

Hoewel hij een broekje is vergeleken bij de 99-jarige Portugese filmer Manoel de Oliveira, in Venetië met twee korte filmpjes present, wordt de 67-jarige Miyazaki bij elke gelegenheid gevraagd wanneer hij het penseel voorgoed zal neerleggen. Dit keer antwoordde hij dat hij verwacht voor zijn volgende project de hulp van een jongere generatie tekenaars nodig te hebben. Op de vraag of het klopt dat de Nederlandse animatiefilmer Michiel Dudok de Wit een van die jongeren zal zijn, ging Miyazaki niet in.

De vraag of hij zich heeft laten inspireren door die andere bekende zee-animatiefilms, van Disney en Pixar, De kleine zeemeermin en Finding Nemo, liet Miyazaki ook grotendeels onbeantwoord. Hij zei wel dat één ding hem nooit had bevallen aan Andersens sprookje en dat is dat volgens de Deen meerminnen geen ziel hadden zoals mensen. En dat hij Ponyo een ziel heeft gegeven, daar kan niemand aan twijfelen die het vismeisje over de golven heeft zien rennen op weg naar haar mensenvriendje.