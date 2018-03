Sno. Ik kende eigenlijk niemand die Sno als achternaam heeft. Evander Sno is zijn volledige naam. Ik kende trouwens ook maar één man die Evander als voornaam heeft. Dat is Evander Holyfield, de profbokser die sinds zijn gevecht met Mike Tyson een stukje uit zijn oor mist.

Sno dus. Voetballer van beroep.

Het haar van Sno is opvallend. Hij heeft een grote bos dreadlocks achter op het hoofd, die tijdens het hollen op het veld als zwarte strengen zijn eigen rug geselen. Hij speelde het afgelopen seizoen bij Celtic. Ajax kocht hem onlangs voor één miljoen euro.

Sno speelde met Jong Oranje mee op het olympisch voetbaltoernooi. Ik heb de eerste wedstrijd tegen Nigeria nog gezien, in mijn vakantiehuis in Frankrijk. Waardeloos voetbal. Voetbal hoort niet op de Olympische Spelen thuis. Het is geen sport om de sport meer. De hoofdprijs voor een profvoetballer ligt op het finaleveld van de Champions League.

Deze week kreeg Sno te horen dat hij (samen met Royston Drenthe) niet geselecteerd was voor de komende wedstrijd van Jong Oranje. Er was ‘iets’ gebeurd in China dat volgens bondscoach Foppe de Haan niet door de beugel kon. Hij beperkte zich tot een cryptische zin over de jonge voetballers. ‘Met die twee erbij was het moeilijk een team te vormen.’

Sno dacht een lange neus te trekken naar Jong Oranje. Hij stond lekker in de basis van Ajax tijdens het eerste competitieduel, afgelopen weekeinde. In de tweede helft zwaaide hij met zijn arm in het gezicht van een tegenstander. Rood. Ajax verloor. Sno in mineur. Na de wedstrijd vroeg de tv-verslaggever wat er speelde rond Jong Oranje? Sno: ‘Voor zover ik weet is er niets voorgevallen in China. Iedereen heeft zich gedragen. Meneer De Haan wil er verder niet op ingaan. Zoiets komt hard aan. Heel jammer van Meneer De Haan.’

Meneer De Haan. Het klonk bloedserieus uit de mond van Sno. Meneer De Haan. Het hele land roept alleen zijn voornaam Foppe; de spelers zelf spreken kennelijk liever van Meneer De Haan, de vader onder de vaderlijke trainers.

Johan Derksen van Voetbal International wist te melden dat Sno en Drenthe zich als volgevreten vedetten hadden gedragen en in het veld niet voorop gingen in de strijd. Hij gaf ze de titel ‘bengels’ mee.

Bengels in China. Mijn fantasie ging op de loop. Wat doen bengels in China? Spleetogen trekken als je achter een politieman staat. Pissen tegen de Chinese Muur. In een restaurant met twee gebroken stokjes in de hand vragen om een lepel. Voetbalhumor par excellence.

Ik zag de afgelopen week een paar oude afleveringen van de Fabeltjeskrant op televisie voorbijkomen. Met Meneer De Uil als nieuwslezer. Betrouwbaar, die uil op die tak. Net zo betrouwbaar als dat grijze kereltje op de bank langs het veld, Meneer De Haan.

De Haan versus Sno. Wie heeft gelijk? Gaat Meneer De Haan nog openheid van zaken geven? Toont Sno berouw? Bemoeit Marco van Basten zich als oud-bondscoach en huidig trainer van Ajax met deze affaire?

‘Ik heb Meneer De Haan op Schiphol nog een hand gegeven’, zei Sno verontwaardigd. Voetbal teruggebracht tot een ordinaire twist tussen pa en zoon. Het gaat vermoedelijk nergens over en toch besefte ik – Meneer De Jong is de naam – dat Sno het eredivisieseizoen in passende stijl had geopend.