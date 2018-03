Massaal protest in Mexico tegen golf van ontvoeringen

Mexico-Stad, 1 sept. In circa zeventig Mexicaanse steden zijn zaterdag mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het dit jaar sterk toegenomen aantal ontvoeringen en drugsgeweld in het land. In Mexico-Stad kwamen zeker honderdduizend betogers bijeen. Aanleiding voor de demonstraties vormde de ontvoering van en moord op de 14-jarige zoon van een zakenman. Het blijkt dat een politiedetective een belangrijke rol heeft gespeeld bij het organiseren van die ontvoering. In totaal werden dit jaar circa driehonderd mensen ontvoerd.