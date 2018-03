Voor 4 personen:500-600 gram lamsvlees van de bout3 sjalotten of kleine uien8 worteltjes of 1 kleine winterpeen6 eetlepels oliezout, versgemalen zwarte peper1 theelepel gemberpoeder1 envelopje saffraandraadjes1 kaneelstokje of 1 theelepel kaneelpoeder12 gedroogde abrikozen50 gram pijnboompitten1 eetlepel honing300 gram couscous500 gram sperziebonen

Nog een suggestie voor studenten. Je moet wel even winkelen. De kruiden kunnen allemaal vervangen worden door 2 theelepels rash el hanout, een Marokkaanse specerijenmengsel. Wil je niet te lang koken, koop dan lamsvlees van de bout en laat de (Hollandse, Turkse of Marokkaanse) slager het in stukken snijden. Lamspoelet – gesneden van andere delen – heeft anderhalf uur nodig om gaar te worden. Overleg met je slager hoelang het vlees moet garen. Traditioneel bereiden van couscous vraagt vaardigheid. Als beginner koop je daarom ‘snel-klaar’ couscous. Pel en snipper de sjalotten. Schil de wortels met een dunschiller en snijd ze in plakjes. Verhit 3 eetlepels olie in een braadpan of koekenpan en bak daarin het vlees rondom bruin. Bak dan tweederde deel van de sjalotsnippers en de wortels mee op laag vuur. Doe er zout, peper, gember, saffraan en kaneel bij. Schenk er een kwart liter warm water bij. Laat het vlees met een deksel op de pan in 20 tot 30 minuten gaar worden, de laatste 10 minuten met de abrikozen erbij. Kook de schoongemaakte sperziebonen in 10 tot 12 minuten gaar. Doe de couscous met zout en 2 eetlepels olie in een kom en giet daarbij een halve liter kokend water (zie de verpakking). Roer na een paar minuten de korrels los met een vork. Verhit 1 lepel olie in een koekenpan en bak daarin de pijnboompitten snel bruin; blijf erbij staan. Laat ze op papier uitlekken. Verhit 2 lepels olie in een wok en fruit daarin de rest van de sjalot. Doe er de couscous bij en roerbak alles korrelig. Roer honing door de vleesjus. Breng alles met zout op smaak. Schep de helft van de pitten door de couscous en strooi de rest over het vlees.

Annelène van Eijndhoven

Morgen: opgerolde sardines