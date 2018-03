Laatste prognose Gustav minder alarmerend

Gustav is de moeder van alle stormen, waarschuwde burgemeester Ray Nagin van New Orleans. Drie jaar nadat orkaan Katrina zijn stad verwoestte, dreigt Gustav opnieuw een klap uit te delen aan de stad die net weer begon op te krabbelen.

Maar klopt de vergelijking van Nagin wel. Is Gustav gevaarlijker dan Katrina? En nog belangrijker: is New Orleans voldoende hersteld om Gustav aan te kunnen?

Orkanen worden vooral gevreesd door hun verwoestende windstoten. Als een orkaan van de zwaarste categorie, een vijf op de Saffir-Simpson schaal, aan land komt worden de gevolgen als catastrofaal beschouwd. Een goed voorbeeld hiervan was orkaan Andrew. Deze storm trok in 1992 over de zuidkust van de Amerikaanse staat Florida en richtte voor meer dan 10 miljard dollar aan schade aan.

Toen Katrina in 2005 over het warme water van de Golf van Mexico trok, zwol ze aan tot een orkaan van de zwaarste categorie met windsnelheden tot 250 kilometer per uur.

Gustav is nooit zo krachtig geweest. Tijdens zijn baan over het Caribisch gebied de afgelopen dagen was Gustav sterke categorie drie of vier, met windsnelheden van maximaal 208 kilometer per uur.

Maar in het geval van New Orleans zeggen windsnelheden niet alles. De complete verwoesting die Katrina in New Orleans aanrichtte, miljarden euro’s schade en ruim duizend doden, werd niet veroorzaakt door wind, maar door de vloedgolven die de dijken zo onder druk zetten dat laaggelegen delen van de stad onderliepen.

New Orleans ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Bovendien wordt de stad doorkruist met kanalen die Lake Pontchartrain en Lake Borgne, twee grote meren ten noorden en oosten van de stad, in verbinding stellen met de Mississippi en de Golf van Mexico. Dit stelsel maakt de stad zeer kwetsbaar voor orkanen die zich voeden op het warme water van de Golf van Mexico.

Katrina was een grote storm die zich langzaam voortbewoog. De orkaan stuwde water op dat zich weer door de vele kanalen perste. De dijken en de stormvloedkering waren hier niet tegen bestand en de laaggelegen delen van de stad stroomden onder.

Na Katrina trok het Amerikaanse Congres meer dan 15 miljard dollar (10 miljard euro) uit om de kustbeveiliging op te schroeven. Het doel was New Orleans zo te beveiligen dat de stad een orkaan zou kunnen weerstaan waarvan het risico op herhaling wordt ingeschat op eens per honderd jaar. Ter vergelijking: de Nederlandse Randstad moet in theorie een storm kunnen weerstaan die eens in de tienduizend jaar voorkomt.

Volgens Royal Haskoning, een Nederlands ingenieursbureau dat adviseert bij de herstelwerkzaamheden, is 20 procent van het project voltooid. De stad is dus nog kwetsbaar, zegt René Zijlstra van Royal Haskoning. „Dit weekeinde zag de situatie er redelijk ernstig uit. Het leek er even op dat Gustav een sterke categorie vier zou worden. Bovendien was de koers van Gustav zo mogelijk nog ongunstiger dan die van Katrina.”

Volgens de modellen die dit weekeinde werden opgesteld zou het oog van Gustav aan de westkant van New Orleans passeren. „En de krachtigste windstoten zitten aan de oostkant van de storm. We dachten toen dat New Orleans te maken kon krijgen met de zwaarste windstoten en de sterkste vloedgolf. Tijdens Katrina bleef dat New Orleans bespaard. Toen kreeg de kust van de staat Mississippi die zware klappen. ”

Maar de laatste modellen zien er minder alarmerend uit, zegt Zijlstra. „Gustav is iets afgezwakt en lijkt toch verder naar het westen te gaan.”

Dat betekent niet dat New Orleans er zonder schade vanaf komt. „Veel dijken aan de westkant van de stad zijn laag. Daar zal wel water overstromen. Maar niet op de schaal van drie jaar geleden.”