Kunstwereld vestigt hoop op maatwerk van Plasterk

„Ik heb deze zomer onder een boom liggen denken”, zei minister Plasterk gisteren tegen een vol Paradiso. En hij vertelde tot welk inzicht hij was gekomen. Als de kunstbudgetten op het huidige niveau blijven in de volgende kunstenperiode, dan zijn ze aan het einde, in 2012, in wezen acht jaar onveranderd gebleven. „Een buitengewoon onaantrekkelijke gedachte”, noemde Plasterk dat. En dus wilde hij daar met Prinsjesdag toch wat aan doen.

Eerder op de dag was elders op de Uitmarkt de actie ‘Hoed, waar ben je mee bezig?’ gestart, een weinig vleiende verwijzing naar de hoed die Plasterk placht te dragen. Van de reuring die daarvan uitging en van eerdere emotionele protesten van kunstenaars tegen de besluiten van het Fonds voor de Podiumkunsten, was bij het door kunstenaarsvereniging Kunsten ’92 georganiseerde debat weinig te merken.

Het ging uiteindelijk vooral om nieuws dat vorige week al door deze krant was onthuld: er komt toch geld bij voor de kunst. Debatleider Clairy Polak dacht te weten om hoeveel het ging: 7 miljoen euro. Daarvan zou 4 miljoen naar culturele instellingen in de regio gaan en 3 naar instellingen in de Randstad.

Dat bedrag bevestigde de minister niet. Evenmin als wat Polak ook zei te weten: dat instellingen in de regio die volgens de Raad voor Cultuur een budgetverhoging zouden moeten krijgen, deze ook echt zouden ontvangen. In tweede instantie had de Raad álle adviezen voor budgetverhogingen teruggedraaid. Instellingen in de Randstad zouden alsnog dertig procent van de geadviseerde verhoging krijgen. Plasterk zei dat hij onder zijn boom had besloten tot „een betere spreiding”.

Zeven miljoen is nog niet zoveel vergeleken met de 26,6 miljoen extra die de Raad voor Cultuur had geadviseerd als noodzakelijk voor een goed functionerende culturele basis. Maar als de verdeling over regio en Randstad juist blijkt, dan is dat een overwinning voor de hardnekkige lobby van de vertegenwoordigers van de regio de afgelopen maanden.

Volgens de aanwezige kamerleden is de aankondigde verhoging terecht. Van Vroonhoven, de CDA-woordvoerder cultuur, zei zelfs dat zonder extra geld er een „verloren kunstperiode” dreigde, omdat er dan „geen geld voor nieuw beleid” zou zijn. Voor SP-woordvoerder Hans van Leeuwen was het nog niet genoeg: „Het blijft onkies – alsof er één been wordt geamputeerd in plaats van twee.”

Mocht Plasterk extra geld via een algemene verdeelsleutel toekennen, dan krijgen instellingen nog steeds geen subsidie naar eigen verdienste. Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht zei dan ook „optimistischer” te zijn geworden, maar ook te hopen dat Plasterk alsnog maatwerk zou gaan leveren. Volgens hem zijn Utrechtse instellingen anders buitenproportioneel de dupe van het herziene raadsadvies.

Gedecideerd verwierp Plasterk de suggestie dat hij zou ingrijpen bij het Fonds voor de Podiumkunsten. Politiek en kunst hebben samen gewerkt aan een nieuw stelsel waarbij de politiek zich minder zou mengen in toekenningen van subsidies, legde hij nog eens uit. Nu is er een fonds dat niet alleen adviseert, maar ook besluiten neemt, en dat bovendien zoals gewenst meer geeft aan minder instellingen. Plasterk gaf wel te kennen dat hij van sommige besluiten over muziekensembles had opgekeken. Maar dat was een kwestie van persoonlijke smaak, vond hij, en geen reden tot optreden.