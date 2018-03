KRO-glossy Maria brengt spirituele seks en shoptips

Mirjam Keunen

„Zij is sexy en brutaal en deelt shoptips en privégeheimen. Zij verrast met spirituele seks en levensvragen.” Zo introduceert de KRO in een reclamecampagne het nieuwe glossy magazine Maria dat vanaf morgen in de tijdschriftenschappen ligt.

KRO-directievoorzitter Koen Becking hoopt met het blad nieuwe en jonge doelgroepen aan zich te binden. Maria richt zich op vrouwen van 30 tot 55 jaar die „genieten van het leven én behoefte hebben aan verdieping”. Het blad verschijnt zeven keer per jaar, in een oplage van 120.000 exemplaren. ,,We combineren elementen uit de traditionele glossies, zoals mode en eten met maatschappelijke betrokkenheid en spiritualiteit”, zegt Becking.

Bij het Commissariaat voor de Media loopt nog een aanvraag of deze activiteit is toegestaan. De publieke omroep mag geen commerciële activiteiten ontplooien met publiek geld. Maria wordt uitgegeven door de BV AKN Programmabladen, een samenwerkingsverband van de omroepen AVRO, KRO, NCRV en Sanoma Uitgevers.

De KRO noemt Maria sexy en brutaal. Stoot u met zo’n licht provocatieve omschrijving de traditionele KRO-leden niet voor het hoofd?

„Dat denk ik niet. Zij vinden dit juist heel spannend. Onze leden zijn niet zo conservatief als ze op het eerste gezicht lijken.”

Is de titel een knipoog naar persoonlijkheidsbladen als Linda, Catherine en Felderhof?

,,Ja. En de titel verwijst ook naar de katholieke traditie. Maria als oervrouw. Het blad gaat over zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander. Die zorg voor jezelf uit zich bijvoorbeeld in aandacht voor verzorging, liefde, seks en reizen.”

Er staan geen programmagegevens in Maria, het KRO-logo ontbreekt. Wat wil uw omroep met het blad?

„Het sluit aan op waar we voor staan en is in lijn met onze campagne die als basis heeft ‘Inspireren tot Goed Leven’. Maria is impliciet KRO, door de onderwerpen en de mensen die aan bod komen. We willen daarmee nieuwe doelgroepen bereiken. Er staan geen programmagegevens in, daarvoor hebben we de omroepgidsen, maar wel interviews met presentatoren en de KRO levert columnisten. De redactie heeft een grote vrijheid en er zullen weinig beperkingen zijn.”

In de reclamecampagne werft u lezers met het onderwerp spirituele seks. Wat is dat?

„Dat vroeg ik me ook af. Misschien moet u daarvoor het artikel in het blad lezen.”