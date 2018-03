Kritische journalist in noordelijke Kaukasus doodgeschoten

Nazran. De eigenaar van een kritische nieuwswebsite in de Russische deelrepubliek Ingoesjetië is gisteren doodgeschoten door de politie. Magomed Jevlojev was de eigenaar van ingushetiya.ru, een populaire site en een van de zeer weinige media in de noordelijke Kaukasus die kritisch schreven over de regering in Moskou. Ook was hij zeer kritisch over de Kremlingezinde president van Ingoesjetië, Murat Zjazikov, die eerder dit jaar tevergeefs probeerde de website te verbieden. Volgens een advocaat van ingushetiya.ru werd Jevlojev gearresteerd toen hij in regiohoofdstad Nazran uit het vliegtuig stapte. Hij zou zijn meegenomen in een auto en daar door zijn slaap zijn geschoten. Persbureau Interfax meldt dat Jevlojev per ongeluk is gedood. Volgens Interfax heeft het openbaar ministerie een strafzaak geopend wegens roekeloosheid. Rusland is een van de onveiligste landen voor journalisten. In 2006 leidde de moord op journaliste Anna Politkovskaja wereldwijd tot verontwaardiging. Zij schreef zeer kritisch over de oorlog die Moskou voerde in Tsjetsjenië, de deelrepubliek ten oosten van Ingoesjetië.