Kritisch volger Kremlin

Magomed Jevlojev was de belangrijkste oppositiepoliticus van Ingoesjetië tot een politiekogel gisteren een einde maakte aan zijn leven. Als geen ander keerde de eigenaar van de onafhankelijke nieuwswebsite www.ingushetiya.ru zich tegen de regering van de Noord-Kaukasische republiek, die deel uitmaakt van Rusland en wordt geleid door Moerat Zjazikov.

Met steun van het Kremlin voert de voormalige generaal van de Russische veiligheidsdienst FSB Zjazikov een verbeten strijd tegen opstandige islamitische militanten, die naar een onafhankelijke staat streven. In die strijd zouden volgens Jevlojev op grote schaal oppositieactivisten en journalisten worden vervolgd.

Jevlojev werkte tussen 1993 en 1999 bij het Openbaar Ministerie in Ingoesjetië en bracht het tot plaatsvervangend procureur. Uit onvrede over het regime ging hij in zaken en richtte www.ingushetiya.ru op. Die website maakte naam dankzij zijn onderzoek naar corruptie bij de overheid.

Verschillende malen probeerde de regering de website tevergeefs door de rechter te laten sluiten. Directie en hoofdredactie van de site werden geregeld met de dood bedreigd. Hoofdredacteur Rosa Malsagova is begin augustus uit Rusland gevlucht en heeft politiek asiel aangevraagd in Frankrijk.

Gisteren reisde Jevlojev per vliegtuig vanuit zijn woonplaats Moskou naar Ingoesjetië. In dat vliegtuig zat ook president Zjazikov, met wie hij een woordenwisseling zou hebben gehad. Op het vliegveld in de Ingoesjetische hoofdstad Nazran werd Jevlojev door de politie aangehouden en in een auto afgevoerd. Tijdens die rit werd hij in zijn hoofd geschoten en voor de ingang van een ziekenhuis uit de auto gegooid. Daar stierf hij op de operatietafel.

Volgens het Openbaar Ministerie in Moskou wilde de politie Jevlojev ondervragen in verband met een onderzoek naar een explosie eerder dit jaar in Nazran. In de auto zou een ‘incident’ hebben plaatsgevonden, waarbij Jevlojev door een kogel werd geraakt. Een anonieme justitiefunctionaris zou tegen staatspersbureau Interfax hebben gezegd dat Jevlojev per ongeluk was doodgeschoten en er een strafrechtelijk onderzoek zou komen.

Jevlojev heeft in Rusland een status vergelijkbaar met die van de in 2006 vermoorde journaliste Anna Politkovskaja, een van de felste critici van toenmalig president Vladimir Poetin. Op www.ingushetiya.ru is opgeroepen tot straatprotesten in Ingoesjetië en Moskou na Jevlojevs overlijden.