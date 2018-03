Kraken is cultuur

Het initiatiefwetsvoorstel om kraken te verbieden is verstuurd naar de Raad van State. Krakers en politici proberen elkaar en het publiek van hun gelijk te overtuigen. Beide partijen zien een belangrijk aspect over het hoofd. Kraken is meer dan een protest. Door de jaren heen is er een hele cultuur ontstaan rondom deze actievorm. Ooit een bezoek gebracht aan de Melkweg en Paradiso in Amsterdam? Oude spullen aan een weggeefwinkel geschonken? Voor drie euro een maaltijd genuttigd in een gekraakte volkskeuken? Kraken biedt mogelijkheid tot experimenteren met kunst en geeft ruimte aan non-profitinitiatieven. En hoeveel kunstenaars zijn ooit begonnen in een gekraakt atelier, omdat een gewoon atelier onbetaalbaar was? Zonder kraken hadden we dit alles waarschijnlijk moeten missen. Deze cultuur mag niet worden genegeerd in de discussie rond het kraakverbod.